Gimnasia pegó primero en la ida y se bebió el primer sorbo de la Copa

Gimnasia y Tiro, tras sufrir el duro golpe del descenso y perder su plaza en el Federal A en el primer semestre del año, recibió otro aliciente ayer por la tarde.

Luego de superar dos instancias de la fase preliminar de la Copa Salta y meterse en el cuadro principal, en el primer “chico” de la primera fase de la verdadera competencia, creada para darles rodaje y la posibilidad de una plaza extra para el Regional Amateur a los demás clubes de la provincia, se trajo un triunfo tranquilizador de General Güemes, donde se impuso por 1 a 0 a 135 Viviendas de dicha localidad, con un golazo obra del experimentado Juan Carlos Cartello, que volvió al albo para no quedar “parado”, pero cuyos hinchas se ilusionan con sumar al “Piojo” para el Regional del 2020.

La revancha se disputará el próximo miércoles en el Gigante del Norte y allí el equipo de la Vicente López, conformado casi en su totalidad por juveniles del club, accederá a la siguiente instancia en la Zona 4 (que también conforman Pellegrini, Redes de la Patria de El Bordo, Peñarol, Unión Güemes, Villa San Antonio y San Antonio de Campo Santo) con tan solo empatar en casa.

Cartello, con una imponente volea, a los 18’ de la primera etapa, le dio el triunfo al albo que en una cancha complicada

como lo es el reducto de Unión Güemes, logró regular el ritmo en lo que restó del partido ante un rival que estuvo dispuesto a vender cara su caída.

Hoy es el turno de la villa y el adoquinero

Hoy será el turno de la presentación de los restantes equipos capitalinos que obtuvieron su clasificación a este novedoso torneo interprovincial, también por la Zona 4 (en esta instancia participan 36 clubes de toda la provincia agrupados en cuatro zonas). A las 17 será el turno de San Antonio, que visitará, también en cancha de Unión Güemes, a su homónimo de Campo Santo, con el arbitraje de Gustavo Gerez, de la Liga del Bermejo.

Y a las 21.30, Pellegrini hará de local el primer partido de la serie frente a Redes de la Patria, en la cancha de la Liga Salteña de Fútbol en barrio 9 de Julio, bajo la tutela de Jesús Huerta, juez de la Liga Calchaquí.

Al cierre de esta edición, Peñarol igualaba sin goles con Unión Güemes en la Liga.



la síntesis

135 Viviendas 0 Gimnasia 1

P. Mazzone F. Abraham

A. Adamo J. Fraunhofer

J. Vizcarra M. Macoritto

I. Corbera C. López

M. Peñaloza R. Nallim.

M. González J. Álvarez

F. Núñez S.Escobares

O. Cruz E. Giménez

N. Alarcón J. Cartello

L. Medina J. Pereyra

H. Alarcón H. Salim

DT: G. Soto DT: C. Castilla

Gol PT: 18’ J. Cartelllo (GyT).



Cambios: ST: N. López por F. Núñez, N. Salas por L. Medina y H. Molina por H. Alarcón (135 V). G. Martín por J. Álvarez, J. Marocco por J. Cartello y A. Martínez por J. Pereyra (GyT).

Jornada: Partido de ida

Árbitro: Miguel Flores

Estadio: Unión Güemes

Todos los resultados

Zona 1

Independiente (HY) 2 - Madereros (Mosconi) 0

Atl. Independiente 1 - Ferro (CSR) 1

Zona 2

Argentinos del Este 1 - Normal Rosarino 1

Juventud (Trancas) 3 - B° Obrero (JVG) 1

C. Norte (Metán) 0 - Hispano (RdF) 1

Río Dorado (Apolinario Saravia) 4 - San José (Metán) 2



Zona 3

Massalín y Celasco (R. de Lerma) 1 - T. Chacabuco (Cafayate) 0

Huaytiquina (Campo Quijano) 6 - Michel Torino (Cafayate) 0

F. Delgado (2), M. Vargas, F. D. Piccolo, M. de la Vega y E. Corrales

El Recreo (Cafayate) 1 - Olimpia Oriental (R. de Lerma) 3

Rivadavia (Cafayate) 1 - Atl. Nobleza (El Carril) 1

Sánchez - Vilte

Zona 4

135 Viviendas 0 - Gimnasia 1

J. Cartello

Peñarol 1 - U. Güemes 1

Los partidos de hoy

Zona 1

A las 17

Campo Durán (Tartagal) vs. Sp. Embarcación

Central Norte (Aguaray) vs. C. Cornejo (Tartagal)

Zona 2

21

Progreso (RdF) vs. YPF (J.V. González)

21.30

80 Fútbol Club vs. El Galpón

Zona 4

17

S. Antonio (Campo Santo) vs. Villa San Antonio

21.30

Pellegrini vs. Redes de la Patria (El Bordo)