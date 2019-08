Otra victoria de la solidaridad: Denis ya tiene su máquina braille

Estela Salinas, la maestra de Denis Rocha es una de las impulsoras de la campaña que solo duró unas horas: "Quiero contarles a todos los vecinos de Orán que Denis a partir de hoy ya tiene su nueva máquina braille. La misma la compró la familia Martínez, quienes se la regalan a Denis para que pueda continuar con sus estudios. Los hijos de la familia Martínez asisten a la escuela y una vez que se conoció la historia de Denis se pusieron en contacto con la familia y hoy recibimos la noticia de la compra de la máquina nueva", contó Estela.

La escuela Osvaldo Pos, de Orán, lanzó una campaña con el fin de recaudar fondos y poder conseguir una máquina de escritura braille para Denis Rocha, el niño no vidente de 12 años que está cursando su último año en la institución.

Denis es escolta de la bandera de la Escuela Osvaldo Pos, tiene 12 años y cursa el séptimo A.

Requería de manera urgente una nueva máquina braille para darle continuidad sin contratiempo a sus estudios.

"La máquina que uso la tengo desde el primer grado, me la donaron hace 6 años. Mi ceguera solo me permite distinguir colores y reflejos. Ahora estoy necesitando una máquina nueva porque la mía ya está viejita y así no la puedo seguir utilizando", comentó Denis, quien además es un atleta destacado del club Pizarro.

Estela Salinas explicó que la máquina tiene una vida útil de 5 años, de esta manera la podrá utilizar durante todo el secundario, "Denis vive con sus tíos y abuelos, y es imposible para ellos comprar una máquina que cuesta 2.200 dólares, él es alumno de esta escuela desde jardín, y es un chico muy querido en la institución".

El miércoles 14 iniciaron una campaña de dinero, recorriendo todas las instituciones para que se sumen a esta movida solidaria "todos por Denis", pero recién dio inicio, pasada las 8.30, la familia Martínez se acercó a la escuela para confirmar la donación. "La emoción no nos dejaba hablar, estamos tan agradecidos, nunca pensé que pudiéramos lograrlo tan rápidamente", expresó Sara Godoy, la tía de Denis.

La campaña comenzó con el aporte de 20 mil pesos de parte del municipio de Orán, docentes jubiladas y toda la comunidad. La familia decidió que con el dinero recaudado la familia comprará los elementos que necesita para seguir estudiando.

"En este año está terminando su 7§ grado, es un alumno que se destaca por sus notas, por su colaboración, es un niño muy solidario, inteligente y ha desarrollado otras capacidades, como la auditiva, capaz de tocar muy bien el piano. Nuestro deseo es que él pueda trabajar con la nueva máquina porque este año no ha podido avanzar con eso y también para que le quede para continuar sus estudios secundarios", finalizó.

Por su parte, Sara Godoy, tía de Denis, agradeció la colaboración de la gente de la cooperadora, de los padres de sus compañeros, de todo el personal directivo y docente.

Una historia de superación

Denis nació el 24 de septiembre del 2006 con una patología que no le permitiría ver, fue una noticia muy fuerte para la familia, pero sin embargo aceptaron el desafío de acompañarlo y que sea feliz, con mucha entereza.

Hijo de padres separados, Denis vivió siempre rodeado por el cariño de sus abuelos y tíos maternos y, por supuesto, de su madre, que falleció un mes antes de cumplir seis años.

"Fue un golpe muy duro para todos, pero sobre todo para Denis, que dependía absolutamente de ella, Silvina, que era su mundo", recordó su tía Sara con mucho dolor.

Hasta ese momento Denis tocaba varios instrumentos, teclado, armónica, flauta. "El día del velorio él llevo su teclado, tocó los himnos que le gustaban a su mamá y lo guardó para siempre", agregó la tía.

Ese pequeño que le prometía a su mamá que le compraría una casa el día que sea famoso, podrá seguir superándose gracias al aporte solidario de la familia Martínez.