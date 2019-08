Denuncia judicial y un pedido de Roly Serrano para que dejen ir a internas a Miguel Isa

Después de que se conociera que una facción local del Frente de Todos quiera impedir al vicegobernador Miguel Isa que se presente a internas con el candidato a senador nacional Sergio Leavy -quien también peleará la gobernación-, el actor Roly Serrano pidió intervención "urgente" a Alberto Fernández.

El actor de El Marginal, nacido en Salta y quien quiere ser diputado provincial por el departamento de Guachipas no mencionó directamente a Isa pero escribió en Twitter su preocupación por la situación local, de cara al cierre de listas que será este sábado. "Compañero @alferdez en Salta mi Provincia, NO están permitiendo la participación de candidatos en las PASO a Gobernador y no es propio del Frente de Tods estas acciones antidemocráticas y egoístas de las autoridades locales. Le pido por favor intervenga de manera URGENTE", fue lo que publicó en la red social.

Por otra parte, sectores que apoyan a Isa presentaron una denuncia judicial para evitar la proscripción del dirigente del PJ salteño, partido que para estas elecciones se unió al Frente de Todos.

Al respecto, el dirigente Guido Giacosa lamentó que un núcleo chico del sector de Leavy reunidos en una mesa chica hayan decidido imposibilitar la participación de Isa en las PASO provinciales, según consignó a FM Profesional. También consideró que a nivel jurídico esta situación sería “grave y trágica” si es que la justicia avala la proscripción de Isa.

Otro integrante del PJ local que se expresó al respecto fue el diputado nacional Pablo Kosiner: "No estoy talmente de acuerdo con alineamientos y realineamientos a nivel provincial. Respeto la decisión del PJ pero sí me preocupan cosas que escucho,como ser que Miguel Isa quiere ser candidato y no lo dejan", dijo hoy por FM Capital.

Aparentemente quien comanda la negativa a la participación de Isa es el mismo Leavy quien le habría ofrecido que se presente como vicegobernador o que considere que podría ser integrante de un probable gabinete. “Nos podría complicar mucho el panorama electoral, sabemos que después de una PASO hay compañeros y compañeras que no quedan del todo bien y creemos (…) que se haría bastante complicado”, había dicho Leavy en declaraciones a "De buena fuente" sobre una interna con Isa.

Mientras tanto, en lo que respecta a las intendencias por el Frente de Todos, la de Capital estaría peleada entre: Walter Wayar, Gonzalo Quilodrán, Jorge Guaymás y Lucio Paz Posee.