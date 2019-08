Carrió, ante el gabinete ampliado: "Nos van a sacar muertos de Olivos"

Tras reafirmar su “apoyo absoluto” al presidente Mauricio Macri por las redes sociales, la líder de Coalición Cívica Elisa Carrió volvió a expresar su confianza en que en las elecciones de octubre Juntos por el Cambio va a revertir los resultados de las PASO durante su discurso en la reunión de gabinete ampliado. “No nos van a sacar de Olivos los que lo quieren mover, nos van a sacar muertos”, aseveró la diputada. En ese sentido, la fundadora de Cambiemos sostuvo: “La libertad y dignidad no se consiguen con un cambio de gobierno, se consigue con trabajo. El que no quiere trabajar no tendrá libertad. Sus palabras generaron una fuerte ovación entre los presentes quienes se pararon para acompañarla.

“Le digo al pueblo que no vote ladrones porque lo van a robar, que no vote la impunidad de todos porque no hay Argentina posible y que no vote a los que manejan las droga porque se están muriendo los chicos”, expresó. “Es fácil tener fe cuando tenés todo resuelto, pero hay que tenerla en la adversidad”, insistió.

En su discurso, Carrió también hizo espacio para los reproches a los referentes del espacio que no se mostraron junto a los postulantes del oficialismo: “Recorrí el país y vi muy pocos legisladores y funcionarios y ministros apoyando a nuestros candidatos. Vi la soledad de los candidatos nuestros. Ahora hay que acompañar más, porque en la victoria están todos”. “No se borren, los que lo hacen son cobardes. Este es el momento de la victoria”, subrayó. Asimismo, reiteró su respaldo al jefe de Estado: “Lo vi y lo abracé. Soy la primera defensora de este presidente en toda la república. Nunca me dijo que había que garantizar impunidad a nadie”. Además, también rompió una lanza en favor del jefe de Gabinete, Marcos Peña, al considerar que “todos tenemos que sostener a Marcos, porque le pegan a él para pegarle a Macri”.

(Fuente www.perfil.com).