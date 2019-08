La advertencia de Venezuela para Alberto Fernández

Diosdado Cabello, uno de los referentes del gobierno de Nicolás Maduro, presionó al candidato presidencial al indicarle que "no vaya a creer que lo están eligiendo porque es él".

Diosdado Cabello, el número 2 del gobierno de Nicolás Maduro, salió a presionar a Alberto Fernández. "Que a quien están eligiendo no vaya a creer que los están eligiendo porque es él. Es un pueblo que le dice que no al neoliberalismo, no defrauden a ese pueblo", apuntó el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana.

Fernández tomó distancia en los últimos meses de la posición histórica del kirchnerismo respecto de Venezuela. "Yo siempre he dicho que tiene un régimen autoritario y se hace difícil defenderlo. Es un Gobierno de origen democrático, porque la gente lo votó, pero ha cometido excesos", señaló tiempo atrás el triunfador de las primarias nacionales.

Cabello es el segundo dirigente en importancia en Venezuela por detrás de Maduro y conduce un programa televisivo desde donde defiende al régimen. "Me alegro mucho por el esfuerzo y el valor del pueblo argentino", dijo el miércoles por la noche antes de cuestionar a Fernández.

Antes de elogiar a Néstor Kirchner, Cabello sembró dudas respecto de una eventual presidencia del ex jefe de gabinete kirchnerista. "Hay algunos que después, cuando llegan ahí, se olvidan de que solos no podrían jamás", fustigó.

"Aquí nosotros podemos contra el imperio si nos mantenemos unidos. De la Patagonia al Río Grande", arengó Cabello.

El gobierno de Mauricio Macri desde el comienzo de la campaña intentó emparentar a Fernández con Hugo Chávez y Nicolás Maduro. El mismo domingo de las primarias, Fernández tomó distancia. "Yo tampoco soy Venezuela, nunca lo fui, hasta que a Macri se le ocurrió repetir esta cantinela", aseguró.