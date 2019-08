Hipotecados UVA de todo el país, contra el "parche" electoral

Familias hipotecadas con créditos UVA de todo el país nucleadas en el grupo Hipotecados UVA Autoconvocados consideraron que el anuncio del Gobierno nacional con relación al anclaje, hasta diciembre, del monto de la cuotas de los préstamos que se indexan por inflación, “de concretarse, sería otra medida insuficiente y sólo atendería parcialmente a un reclamo secundario” a la demanda central del movimiento: la sanción de una ley de emergencia que anule el sistema para la actualización de los préstamos y prohíba las ejecuciones de viviendas.

El presidente (Mauricio) Macri y el ministro (del Interior, Rogelio) Frigerio anunciaron el congelamiento de cuotas por cuatro meses para los hipotecados UVA. Recordamos que es la cuarta vez que hace un anuncio sin haber firmado nada. Decirle cuatro veces a la gente que una medida ya se tomó le hizo perder credibilidad (al Presidente). Le exigimos que concrete alguna medida para que no siga vendiendo ‘humo’ electoral”, cuestionó y sugirió Federico Walhferg, dirigente de la organización.

Los autoconvocados pidieron, además, el “congelamiento de las UVA y no de las cuotas” porque “la gran diferencia” entre esta propuesta y la del Gobierno “es que en enero de 2020 las cuotas se indexarían de golpe y volverían a representar un problema de magnitud” para quienes están “cada vez más endeudados”, razonó Walhferg.

“Eso, porque el capital adeudado seguirá indexándose al ritmo de la inflación porque sólo se congelarían las cuotas”, explicó.

Desde varias provincias se hizo oír el reclamo en contra de esta medida y Salta no fue ajena a esto. Desde HipotecadosUVASalta expresaron que el peligro sigue existiendo porque el monto final, que también esta en UVA, no se congeló y por tal motivo sigue creciendo. La solución está en la eliminación de este sistema que es similar a la usura.