Central y Juventud, un clásico

Central Norte y Juventud Antoniana animan el clásico más importante de la provincia, dos de los clubes más convocantes se vuelven a ver las caras luego de ocho meses, tras aquel amistoso en enero de este año.

Si bien hoy las realidades de ambas instituciones son totalmente diferentes, este encuentro no deja de presentar la misma obligación para ambos ya que se juegan el prestigio en noventa minutos.

Central pondrá lo mejor en cancha, quizás incluso hasta el posible once titular que debute el 1 de septiembre, como visitante, frente a Juventud Unida de Gualeguaychú por el Federal A. Será una linda oportunidad para presentar el equipo ante su gente con las nuevas caras que hay en el plantel.

Por su parte, Juventud, con el equipo que es invencible hasta el momento en el Torneo Anual con varios jugadores con pasado incluso en Federal A, como Ángel Pedroso, Facundo Girón, Matías Vicedo, Nicolás Pérez, Cristian Chavarría, Ricardo “Momoto” Gómez y Leonardo Silveira, entre algunos.

Si bien hay diferencias de categoría, en esta clase de partidos poco importa eso, tanto cuervos como santos harán todo por regalarle un triunfo a su público.

Central, con un plantel renovado, aunque con muchas caras conocidas con respecto al último Torneo Regional Federal Amateur, utilizará también este amistoso para seguir sumando ritmo futbolístico pero el cuerpo técnico sabe que será importante conseguir el triunfo para darle más confianza a sus dirigidos.

Juventud, con Adrián Cuadrado a la cabeza, continúa con su proyecto a largo plazo para encarar el Regional Amateur pero a su vez con el objetivo de conquistar el Torneo Anual, certamen que se le viene negando hace más de veinte años al antoniano y que ahora lo tiene como único puntero e invicto del campeonato.

Pero no solamente habrá duelo en el campo de juego ya que en las tribunas, ambas hinchadas también prometen darle un gran marco al clásico esperando que todo se desarrolle con absoluta normalidad y se viva una verdadera fiesta teniendo en cuenta que muchos chicos también celebrarán el Día del Niño e ingresarán gratis al estadio.

Las formaciones:

C. NORTE - JUVENTUD

M. Pegini - A. Pedroso

P. Figueroa - N. Pérez

F. Rodríguez - F. Girón

P. Krupoviesa - G. Kelly

J. Jiménez - E. Salinas

E. Gaggi - C. Chavarría

J. Iturrieta - A. Marín

M. Iglesias - L. Silveira

C. Arriola - M. Cachi

R. Martínez - R. Gómez

G. Ríos - M. Vicedo

DT: E. Medrán - DT: A. Cuadrado

Estadio: Martearena

Árbitro: Federico Benites

Hora de inicio: 17