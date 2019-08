El conmovedor mensaje de Marley a Mirko por el día del niño

Este domingo se celebra el Día del Niño y muchos famosos se expresaron en las redes sociales. En esta fecha tan especial, Marley compartió con sus 5,4 millones de seguidores de Instagram un video súper emotivo de Mirko, su pequeño hijo.

"Mirko está por cumplir dos años y en días cómo hoy me emociona pensar todos las experiencias que vivimos juntos y saber que cada una de ellas, lo prepara mejor para el futuro. Les quiero compartir este video que hice para él en su día. ¡Gracias a todos por el cariño que le dieron a @mirko_ok siempre y feliz día a todos los niños! #felizdiadelniño", escribió el conductor.

"Mirko me enseña algo nuevo cada día. Me enseña a ver el aprendizaje. En vez de ver peligro a ver un chico en pollera. Va a ser una persona que elige lo que quiere. Que para ser resiliente no importa caerse mil veces, sino levantarse. Que aprender también es equivocarse y que estás experiencias lo nutren. Me enseña que cada momento lo prepara para el futuro", dice el videoclip que contiene diferentes momentos en la vida del pequeño.

A cuatro horas de su publicación, el posteo del conductor de Telefe ya tiene más de 3 mil comentarios y 413.849 reproducciones. Evangelina Anderson escribió: "¡Que hermoso este vídeo! Doy fe que sos un gran papá y la luz de los ojos de Mirko. Va a ser una gran persona, repleto de amor".

Mirko nació el 27 de octubre de 2107 en una clínica de los Estados Unidos a través de la subrogación de un vientre. "Nació con 37 semanas, necesita un poco aún de cuidados, pero muy felices! ¡Gracias a todos! ¡Soy papá!", anunció el conductor.

A partir de su llegada, Alejandro Wiebe cambió su vida y debió adaptar su rutina de viajes por el mundo que realiza como parte de su programa de televisión. La popularidad del niño fue creciendo a pasos agigantados en las redes sociales y se convirtió en uno de los influencers más imprtante de la premiación.

Incluso, Mirko ya forma parte del Libro Guiness de los Récords por ser "el bebé más viajado del mundo". Y en los premios Martín Fierro Digital 2018, ganó la categoría Rey de Redes y la estatuilla de Oro, la más importante de la premiación.

El conductor sueña con agrandar la familia y tener un hijo más. En una escapada a Bélgica, tocó la estatua de bronce Everard 't Serclaes que según el mito popular, trae suerte. "Yo lo he tocado anteriormente, dicen que volvés y te trae suerte. Me trajo suerte porque vino Mirko y volví...", dijo Marley.

Infobae