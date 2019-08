La seguridad, garantizada

Después de una tarde agitada, llegó cierta tranquilidad. Es que el sábado, mientras se disputaba un partido de sexta división entre Deportivo Unión y Gimnasia y Tiro, un jugador del albo que debía ser trasladado de urgencia tuvo que enfrentarse además a la falta de ambulancia en el estadio.

Pero qué pasó en realidad. Según informó el presidente de la Liga Salteña de Fútbol, Sergio Chibán, “el protocolo que se lleva a cabo en estos casos, que tiene varios años, sigue vigente”.

“La Liga tiene tres ambulancias de Medisem a disposición de los jugadores y esto lo conocen todos los clubes y dirigentes”, resaltó.

De todos modos criticó un hecho negligente de solicitar a una persona “ajena” a la entidad para pedir ayuda en este caso de emergencia.

“Tengo entendido que una chica de Unión llamó al 911 y le dijeron que no había ambulancia disponible. Ella quizás desconocía el protocolo, pero los entrenadores sí deben conocerlo”, destacó.

Y en ese sentido también aclaró que “al ser trasladado a la clínica y enfrentarse a un corte de luz impensado, con buen criterio el “Tano” Riggio decidió trasladarlo al hospital, ya que es una entidad púbica con neurocirujanos permanentes”.

“En estos casos no debemos perder tiempo”, resaltó. De todos modos, la máxima autoridad liguista aclaró: “La Liga tiene convenio con el IMAC, el hospital Santa Clara y Medisem”. “En el IMAC se atienden a los chicos mayores de 15 años, mientras que los menores de esa edad lo hacen en el hospital Santa Clara, ya que el instituto de calle Adolfo Güemes decidió a partir de este año no brindar servicio de pediatría y enfocarse únicamente a los mayores”, culminó.

El protocolo

Conocé los puntos clave del protocolo de seguridad de la Liga Salteña de Fútbol.

1º) La entidad madre del fútbol salteño tiene a disposición tres ambulancia del servicio de emergencia Medisem.

2º) Los jugadores menores de 15 años de edad deberán ser atendidos en el hospital privado Santa Clara de Asís, en calle Urquiza 964.

3º) Los jugadores mayores de 15 años deberán hacerlo en el instituto IMAC, cito en calle Adolfo Güemes 82.