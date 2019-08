Rodrigo Noya pidió una milanesa y le mandaron un dibujo de Milhouse

Parece que la familia Noya no tiene demasiada suerte a la hora de pedir comida por delivery. Hace sólo dos meses, Sofía Sorrenti, su ex pareja y mamá de su hijo, estuvo internada por tragarse un clavo que le había venido en el relleno de una empanada.

"Bueno, como ya dijo el papá del nene, estaba con una amiga comiendo empanadas que pedimos en la pizzería Avelino Montiel 1699 de Mataderos. Estaba comiendo, sentí que tragué algo y a los segundos mordí lo que se ve en la foto. En este momento, estoy internada hasta mañana haciéndome estudios", había contado indignada.

Por su parte, durante este fin de semana, Rodrigo Noya pidió una milanesa pero, al momento de recibirla, se encontró con una sorpresa.

"No sé si me están haciendo bullying o qué, pero pedí una milanesa y la traen así, con un Milhouse...¿es normal esto?", afirmó indignado el actor.

¡Mirá el video!

Esta story de Rodrigo Noya me limpió el cutis, me curó la caspa y me dio 5 años más de vida pic.twitter.com/UldGTCYJwX