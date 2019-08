¿Conoces a Las Lobas? Así es la selección femenina que juega al básquet sobre silla de ruedas

Mariana Redi, estandarte de nuestra Selección Nacional. Foto: Gentileza Las Lobas/ Converse.

“Siempre está bueno desafiarse un poco más. Hacer un deporte sobre ruedas para mí es una motivación, un desafío en la vida”, comenta Mariana Redi (26) parte de la Selección Nacional de Básquet adaptado.

Hoy Mariana “rueda” a velocidad, encesta y es parte del equipo de Las Lobas, como se conoce al Seleccionado Nacional Femenino.

“Mis papas son licenciados en actividad física -profes de gimnasia- así que hago deporte desde los 2 años. Me gustaba acompañarlos a dar clases y me prendía, aunque siempre pasé por los deportes ‘convencionales’ con una prótesis”, explica Mariana quien nació con una discapacidad (“me falta un cachito de la pierna derecha”, cuenta ). Pasé por todos: gimnasia artística, voley, patín, equitación… pero aún así realmente desconocía la existencia de los deportes adaptados. Fue recién hace un par de años que el básquet llegó a mi vida“, explica.

Mariana cuenta que siempre le gustó el basquet “pero nunca me había atrevido a probarlo porque las distancias en la cancha eran grandes como para correr e ir saltando y entrar en problemas con la prótesis”.

Las Lobas, nuestro equipo nacional. Foto: Gentileza Las Lobas/ Converse.

A rodar la vida

“Se les llama deportes adaptados y hay muchos y desde hace muchísimo tiempo”, explica Mariana. “¿Cómo llegué al básquet en silla de ruedas? En 2016 empecé a trabajar como auxiliar de profe en una colonia con personas con discapacidad. Ahí estuve en contacto con el servicio nacional de rehabilitación (donde se hacen trámites), he ido ahí cada cinco o seis meses pero nunca me enteré del deporte adaptado hasta que un día el profe de la Selección Argentina me vio y me invitó a participar“, cuenta.

¿Cómo se juega? “Igual que el básquet convencional pero sobre sillas de ruedas deportivas, solo varía el tamaño de la cancha pero la altura, las distancias, la líneas del triple son las mismas. 5 contra 5, solo se equilibra un poco el nivel del equipo, cosas como las sillas de ruedas porque juegan quienes tienen miembros inferiores afectados pero no todas lo estamos por igual“. Así como Mariana hay chicas con paraplejía (parálisis de la mitad inferior del cuerpo) “y se trata de equilibrar un poco de acuerdo a la puntuación y la funcionalidad”, detalla.

El espíritu de equipo predomina entre las Lobas. Foto: Gentileza Las Lobas/ Converse.

Hoy nuestra selección es de las más nuevas a nivel mundial y las chicas van tomando envión. “En nuestra lista de deseos, está el lograr el nivel más alto, que en básquet sobre silla de ruedas lo tiene Holanda, ellas son las campeonas mundiales“, comenta Mariana.

“Todas somos deportistas y bastante coquetas. A la cancha te salimos peinadas y pintadas”, se ríe Redi en un alto en los estrictos entrenamientos.

Las Lobas (@laslobasbasquet) se preparan para competir en menos de una semana en los Parapanamericanos Lima 2019. La gran misión, lograr la clasificación para los Paralímpicos Tokio 2020 (“hay dos plazas para América”). “Hoy estamos preparándonos con la cabeza en Tokio, ¡vamos a Lima a dar pelea!”, asegura.

¿Qué les falta? “¡Difusión! Imagínate que yo desde que nací me tendría que haber enterado que esto existe y que podemos competir y hacerlo muy bien.

“También lograr el alto rendimiento también se nos hace difícil -hoy yo compito en River Plate- porque cada una tiene sus agendas, trabajos y son de todas partes de la Argentina así que lograr entrenar y mantener el nivel se nos complica. Gracias a la ayuda de “Fundación Tendiendo Puentes” nos juntamos cada quince días en una provincia para entrenar todas juntas”, explica Mariana.

No hay dificultad que las detenga, las chicas del seleccionado femenino se preparan para clasificar para Tokio 2020. Foto: Gentileza Las Lobas/ Converse.

Juntarse más seguido, entrenar juntas y “darnos más rodaje”, como dicen es prioridad.

Las chicas esperan que más personas conozcan sobre ellas. “Porque incluso aún persiste el prejuicio de sentarse en una silla de ruedas para jugar. Hay parientes que no quieren que sus hijas lo hagan no se, sienten que es señal de debilidad” ,cuenta Mariana quien se moviliza con prótesis cuando está fuera de la cancha.

Las Lobas comparten historias de vida. “Algunas han tenido accidentes y otras como yo, tuvimos enfermedades congénitas pero en ambos casos, quizá decían que ya no podías practicar un deporte o en los colegios no sabían qué deporte darte… Hay que dar herramientas y lograr deportes para todas“, declara Mariana Redi.

“El deporte nos ayudó a todas a aceptar la discapacidad y de una manera increíble. El deporte te da muchísimas cosas y en especial cuando es en conjunto, empezando por la solidaridad“.

#FuerzaGigantes