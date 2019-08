Mark Weisbrot, codirector del Centro de Investigación Económica y Política en Washington y presidente de Just Foreign Policy, afirma que un triunfo de Alberto Fernández en las próximas elecciones presidenciales del 27 de octubre “no es algo inherentemente negativo para la economía”.

El New York Times culpó a Macri de la crisis y calificó de "desastrosa" su gestión

En consonancia con otros medios internacionales que se hicieron eco de la crisis económica que atraviesa Argentina, una nota de opinión del diario New York Times desmintió rotundamente que los resultados electorales de las PASO hayan sido el detonante de la brutal corrida de la semana pasada.

“¿Quién tiene la culpa de la crisis económica en Argentina?” se titula el artículo escrito en la versión en español del diario estadounidense. Allí, desmintiendo los argumentos de la primera reacción de Macri responsabilizar a los votantes por la corrida, Mark Weisbrot aclara que “desde la perspectiva de un economista o un científico social, no está claro el motivo por el cual deberíamos temerle al kirchnerismo”. Que el ciclo de Macri esté cerca de terminarse y los rivales lo hayan vencido en las Primarias “no es algo inherentemente negativo para la economía”, de acuerdo con el economista, que define a la herencia del macrismo en materia económica como "un desastre".

En la nota Weisbrot, codirector del Centro de Investigación Económica y Política en Washington y presidente de Just Foreign Policy, analiza las interpretaciones de los dos modelos en pugna tras la crisis que se desató el lunes pasado, después de la dura derrota electoral que le propinó el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández a Macri.

"La coalición de Fernández atribuye su victoria a las políticas económicas fallidas de Macri, pues lo consideran culpable de la crisis económica, la recesión y la inflación elevada que el país experimenta actualmente. Por su lado, Macri afirma que el miedo a un futuro gobierno kirchnerista fue el culpable de la turbulencia financiera tras las elecciones, así como a los problemas que ha habido en la economía desde que asumió el cargo hace más de tres años y medio”, indica el artículo, que también hace referencia a la campaña de miedo de Macri, quien “argumenta que tanto los mercados como el pueblo deberían temerle a este resultado”.

Si bien al principio no se inclina por ninguna de las dos interpretaciones, el periodista no duda luego en denominar al discurso de Macri como un “estribillo”, que relaciona con “una línea de ataque frecuente” utilizado por “países donde las políticas económicas fallidas se enfrentaron a adversarios de centroizquierda”, tal como sucedió en el Reino Unido, España, Francia y Grecia.

Weisbrot explica que los mercados financieros pueden alterarse por muchas razones, y puntualiza que en el caso de Argentina se trata de “la derrota electoral de un gobierno cuyas políticas económicas han fracasado de manera evidente y una victoria para los rivales que provienen de un periodo de crecimiento económico sólido y ampliamente compartido”. En este apartado, menciona que “si se observan los indicadores económicos y sociales más importantes, los gobiernos de los Kirchner estuvieron entre los más exitosos del hemisferio occidental”. También refiere sobre “algunos errores" cometidos por este gobierno.

Sin embargo, más adelante hace una marcada diferenciación con los cuatro años de gobierno de Macri citando la debacle en los indicadores económicos. “La pobreza ha incrementado de manera significativa, el ingreso por persona ha caído y el desempleo ha aumentado. Las tasas de interés a corto plazo se han disparado del 32 al 75 por ciento actualmente; la inflación se ha elevado del 18 al 56 por ciento. La deuda pública ha crecido del 53 por ciento a más del 86 por ciento del PIB”, detalla el periodista.

Un apartado entero le dedica al acuerdo rubricado por el presidente con el Fondo Monetario Internacional, al que define como “el rescate financiero más grande del FMI en la historia”. Weisbrot dice directamente que el contrato “falló” y lo sustenta con un detalle preciso sobre las medidas que tomó el gobierno para acatar el acuerdo.

“El resultado ha sido una recesión casi constante y una inflación elevada, además de tasas de interés descomunales, depreciación del peso, inestabilidad financiera y enorme acumulación de deuda pública” señala luego al hablar de las consecuencias de las políticas de ajuste que se aplicaron. “El incremento de la deuda es particularmente digno de atención porque Macri heredó un nivel bajo de deuda pública”, agrega.

Toda esa información se incluye debajo del subtítulo que se pregunta“¿Qué tanto de esta crisis económica y mal desempeño es responsabilidad de su predecesora?”

Por último, el periodista grafica el duro escenario económico que espera a un potencial nuevo presidente, en caso de que se confirmen los resultados de las PASO en las elecciones de octubre.

“Los candidatos Fernández —Alberto y Cristina— tendrán que esbozar cómo piensan salir de este desastre. Pueden explicar cómo Argentina se recuperó de una crisis económica mucho más severa, con una tasa de desempleo de más del doble que ahora y en la que millones de personas anteriormente de clase media habían caído en la pobreza. Les pueden asegurar a los prestamistas que no hay por qué incumplir con la deuda pública hoy en día, como se hizo en el pasado, puesto que entonces era completamente imposible pagar. No obstante, al igual que en 2003, la economía no puede recuperarse bajo las condiciones acordadas con el FMI, así que tendrán que renegociarse”, recomienda.