Rocío Jiménez: “Quiero ser árbitro nacional”

Fue el debut oficial de Rocío del Carmen Jiménez Fernández y la primera vez que una mujer como árbitro dirige un partido del torneo Anual organizado por la Liga Salteña. Desde Metán, “Trinidad”, como se la conoce a Jiménez Fernández y con 26 años tuvo ayer el enorme desafío, en el estadio Fray Honorato Pistoia, de controlar el encuentro que Cachorros le ganó San Francisco por 7 a 1, en el clásico del sur, válido por decimasegunda fecha de la competencia local.

Sobre las sensaciones de una presentación de estás características, Rocío Jiménez le comentó a El Tribuno: “La verdad que hubo algo de nervios al principio. Pero hubo que evadirse de todo lo que resulta contraproducente para sacar el partido adelante. Quiero agradecer a los chicos que se comportaron y colaboraron durante el desarrollo del partido”.

En referencia al momento de conocer la designación, lo describió con tranquilidad. “Lo tomé con calma al venir ya dirigiendo. Pero sí, siempre trato de preguntar y observar las cosas para que el día de mañana uno pueda seguir mejorando”.

Con respecto al tema de ejercer el control de un partido cuando los jugadores tienen las revoluciones por mil, manifestó: “Depende de la temperatura del partido. Este fue el primero en forma oficial de los torneos que organiza la Liga Salteña y gracias a Dios me salió bien”,

Luego llegó la consulta de si cómo decidió enrolarse en esta profesión. “Es algo muy lindo. Ya vengo desde hace tres años con el tema del arbitraje. Por eso les digo a la chicas que se animen a esta carrera porque la verdad que es algo muy apasionante y que es, digamos, igualdad del varón. Hay que aguantar muchas cosas, pero gracias a Dios trato de dar lo mejor en una cancha. Pero vamos a tratar de mejorar para seguir adelante. Tal vez tengamos nuestros errores, pero siempre trato de mejorar y para ser alguien más”, declaro Ro cío.

Del mensaje que brindó para que se sumen más chicas al arbitraje se sustentó en que “en la Liga están concurriendo chicas, hay una que vino desde Rosario de la Frontera, que está por iniciar el curso. Sería lindo también que se forme para dirigir una terna femenina en primera división de la Liga Salteña. Solo espero que se sigan dando otras oportunidades para tratar de hacer mejor las co sas”.

Sobre su comienzos, Jiménez Fernández recordó: “Yo me inicie en la Liga de Metán. Primero empecé a dirigir lo que es infantiles. Después se me dio de ir a la Liga, donde me gustó porque jugaba al fútbol. Así que dejé el fútbol para seguir esta carrera y el día de mañana voy a luchar para ser árbitro nacional. En Liga Metanense estuve dos años. De ahí me vine para Salta”.

Consideró también que los objetivos a cumplir demanda mucho esfuerzo. “Por eso estamos luchando. Con los profesores que tengo la verdad que estoy muy agradecida. Quiero agradecerles la oportunidad que me dieron ahora y espero no fallar”, manifestó.

