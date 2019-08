Sebastián Borensztein: “Ojalá esta última película marque un hito antigrieta en nuestro país”

Marina Cavalletti

El Tribuno



“Cuando leí el libro de Eduardo Sacheri me atrapó mucho la historia y la épica de los personajes. Es un libro muy cinematográfico”, cuenta el director Sebastián Borensztein en torno de la obra literaria que inspiró “La Odisea de los giles”, una de las películas del año.

Frente a un grupo selecto de medios, entre lo que estuvo El Tribuno, añade: “Se trata de una gran obra, de lo contrario no hubiera movilizado todo esto. Adaptarla al cine requirió de un importante esfuerzo de desapego, porque no se puede contar todo. Además la pensamos estructuralmente de otra manera, porque la novela oculta el plan que llevan adelante los personajes y eso no se puede hacer en el cine. Para eso incorporamos ciertas diferencias con respecto al original”. apuntó Borensztein quien detalló que “todo el mundo trabajó muy minuciosamente. No hay personajes chiquitos en esta película; cada uno encaja en el lugar indicado”.

¿Cuáles fueron los desafíos de trasladar el libro a la pantalla?

Nosotros formamos un grupo, no fue solo trabajo mío. Consensuamos y leímos mucho. La gran mayoría de todo este camino lo hicimos a cinco cabezas y eso permitió que lo que a uno se le escapaba, al otro se le ocurría. Es una historia muy compleja: la alarma, la trama...

necesitábamos del aporte de todos y estuvimos muy compenetrados para llevarlo adelante. Estábamos todo el tiempo intercambiando figuritas. No estuve solo en ningún momento y eso lo agradezco enormemente. De otra forma no hubiera podido hacerlo.

“La Odisea..” se sitúa en plena crisis de 2001, sin embargo el conflicto lo encarna un personaje particular y no el sistema económico...

En eso la película coincide con el libro original. fue respetado tal cual. Al grupo de personajes de la película les pasó lo que les pasó a todos en 2001, pero hay algo más: no son solo víctimas de un sistema que se viene abajo, padecen el aprovechamiento de un villano que es más malo que la viruela y que toma ventaja de eso. En ese punto, esta extractado como aparece en la novela.

El film combina tensión, angustia y humor, ¿cómo trabajaron los distintos climas?

Hay varias estrategias. Primero, la historia tiene personajes de mucha riqueza. Cada uno es complementario de los demás y eso genera un universo muy atractivo y muy “empatizable” con la gente. Por otro lado, nos propusimos ponerle humor a todo lo que pudiera tenerlo. Eso nos permitió transitar y hacerle transitar al espectador una historia de aventura, una odisea literalmente hablando, entendida como un viaje lleno de obstáculos a ser salvados, con momentos más y menos densos. Creo que se combinan de una manera que hace que el resorte se estire y vuelva a su lugar. Eso te permite terminar de ver la historia y salir del cine con el pecho un poco más inflado, de sentir una suerte de “venganza poética” o de revancha, lo que todos hubiéramos querido hacer y que sucede a través de ellos.

La propuesta resulta fácil de ver y todo indica que será una película popular. ¿Le “baja el precio” esa forma de plantear la historia?

Para nada. No es una película simple, es muy compleja. Es fácil de ver. Podríamos hacer una lista de películas muy complejas, muy

extraordinarias y muy fáciles de ver. Desde ya que el modo de contar la historia no le baja el precio, más bien todo lo contrario. No esperen de mí algo experimental, me gusta el cine clásico, como lo soy para

vestirme. Soy clásico, es lo que sé hacer y me gusta ese cine. No hago cosas que no van con mi formato. Una persona me dijo que en esta película no se nota la enorme profundidad que tiene. Y eso está bueno. Porque cuando querés que se note lo complejo, la encaraste

mal.

La película comienza a recorrer festivales, y si bien tiene un contexto local, es bastante universal...

Creo que vivimos un momento global de mucha complejidad, donde la gente está muy descontenta, en cualquier lugar. Están disconformes o con su representación, o con sus bancos o con lo que fuera. Hay manifestaciones todo el tiempo. Creo que lo que se percibe, incluso desde afuera de lo que pasó en Argentina, es que hay un grupo de tipos que, como pueden le “espaldean” al sistema. Creo

que esa es una de las razones por las cuales fue invitada a Toronto.

¿Un estreno que habla de la crisis de 2001 en pleno proceso electoral tiene otro impacto?

Es imposible separar una cosa de la otra. La película se iba a filmar seis meses antes de cuando finalmente se rodó. Por razones internas y logísticas eso se corrió. Con esto quiero decir que no hay un oportunismo. Las películas se filman cuando se filman y se estrenan cuando se estrenan. Es imposible que no se dé la lectura que señalás, porque lamentablemente esta película transcurre en un contexto muy difícil, seguramente mucho más que el actual, y del que todos

tenemos memoria. Por lo tanto, no lo podemos separar en presente, pasado o futuro. No hubo allí ninguna intención en ese sentido. Por otro lado, con el tiempo me di cuenta de que en el grupo que lleva adelante la historia hay personajes ideológicamente antagónicos, socioeconómicamente también, pero se juntan, conviven y se asocian. Dejan de lado todo eso y van detrás de un objetivo concreto. Y con el elenco pasó lo mismo, no hace falta explicar que es multiideológico. Es antagónico y antinómico. Sin embargo hicimos lo que mejor sabemos, que es trabajar. Desde ese lugar, logramos el objetivo común que fue hacer esta película. Ojalá entonces que como hecho cultural, se vea que pensamos todos muy distinto y hermos hecho un aporte antigrieta, tal vez el primero desde la cultura. Ojalá marquemos un hito en ese sentido.

Hay menciones explícitas al peronismo, con apariciones “estéticas”...

Sí. En la película hay discusión, pero hay afecto, no se rompen los vínculos como sucede lamentablemente al día de hoy. Donde la gente

se deja de juntar a comer por razones políticas. Nosotros la pasamos muy bien, armoniosamente y nuestro objetivo es que la gente se divierta y se emocione al ver esta historia.