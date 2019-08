Gaggi: “Vine a ascender, sin dudas”

Enzo Gaggi, uno de los refuerzos de Central Norte, mostró sus credenciales en el amistoso con La Merced, al marcar en dos oportunidades.

El volante proveniente de Atlético Rafaela no dejó ninguna duda que vino con hambre de gloria y pretende quedar en la historia en el club de barrio norte.

“Por ser el primer partido me sentí muy bien, por ahí un poco más duro de lo normal porque estamos en etapa de pretemporada”, explicó Gaggi.

La primera impresión que se llevó el carrilero fue muy positiva: “Noté un equipo muy intenso desde el primer entrenamiento, por suerte también noté un muy buen grupo en lo humano”, dijo el volante.

Por último, Gaggi, cargado de expectativas, expresó: “Vine a ascender, sin dudas, es la idea que me transmitió el cuerpo técnico desde un principio y vine por eso”.