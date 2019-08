El truco para diferenciar palabras agudas, graves y esdrújulas que se volvió viral

Una joven de 21 años tuiteó que a su edad todavía no distingue las palabras graves, agudas y esdrújulas. Tras la respuesta de otra usuaria, se viralizó un método muy fácil y eficaz que ayuda a diferenciar las sílabas.

En el colegio aprendemos conceptos muy importantes, pero es normal que con el tiempo olvidemos muchos de ellos. Por eso, resulta fundamental tener “truquitos”, que sirvan para no olvidar lo aprendido. Una usuaria de Twitter, se quejó de que no puede identificar la acentuación de las palabras. “21 años y no sé la diferencia entre graves, agudas y esdrújulas”, redactó.

De forma inmediata, otra usuaria le respondió: “Lo podés aprender fácil escribiendo EGA arriba de las sílabas de la palabra, por ejemplo: E G A. Miér-co-les. Después te fijás en donde cae el acento y la letra que tiene arriba te dice si es Esdrújula, Grave o Aguda”.

E de esdrújula, G de grave y A de aguda, separa en sílabas la palabra que tengas por ejemplo Córdoba y a la primera sílaba (la última) le escribís arriba la A y ordenas las demás atrás

E G A

Cór do ba

Después te fijas en donde cae el tilde y como cae en la E, es esdrújula💖 — SAY10 (@maccarinnn) July 23, 2019

“¿Y si la palabra tiene menos de tres sílabas?”, a lo que la mujer le respondió: “Tenés que seguir haciendo lo mismo, si no hay para la E en las palabras cortas como cárcel, ángel, acomodás sólo la A y la G, la E quedaría suelta, por ejemplo: E G A. ÁR BOL. Sería una palabra grave, siempre tenés que tener en cuenta que la A caiga en la última sílaba”.

Tenes que seguir haciendo lo mismo, si no hay para la E en las palabras cortas como cárcel, ángel, acomodas sólo la A y la G, la E quedaría suelta, por ejemplo

E. G A

ár bol

Sería una palabra grave, siempre tenes que tener en cuenta que la A caiga en la última sílaba — SAY10 (@maccarinnn) July 22, 2019

La persona que generó la viralización del contenido, lo hizo porque quedó sorprendido con el efectivo método que todavía no enseñan en las escuelas.