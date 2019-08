Llegó la calma y la Copa Salta sigue

Luego de zanjar algunas diferencias, en la reunión de ayer entre el secretario de Deportes de la Provincia, Sergio Plaza, junto a los dirigentes de ligas del interior y representantes de clubes, se decidió postergar para la próxima semana la reanudación del torneo Copa Salta. Anteriormente, en un cónclave que mantuvieron, especialmente los clubes nucleados en la Federación Salteña, optaron mediante un comunicado no jugar los partidos revancha del mencionado torneo, dado que no se había cumplimentado desde la organización con la devolución de los gastos que se originaron en la organización de los encuentros de ida que se jugaron la semana pasada.

Esta situación sin duda alguna generó cierta incomodidad y hasta provocó un clima de incertidumbre con respecto a que si se podía continuar o no con la disputa de la mencionada competencia. Entonces, desde el lado dirigencial de los clubes se buscó conseguir las garantías financieras, compromiso que se había asumido desde un primer momento para el normal desarrollo del torneo. Incluso hasta reinó cierta desconfianza.

Pero a modo de mantener credibilidad, Sergio Plaza, puso paños frío a la situación y durante la jornada del martes se ocupó, personalmente en manifestar que se cumplirá con aquello que requiere en materia de llevar a cabo el desarrollo de un torneo que sembró un expectativa interesante.

Una vez que se aclararon algunos puntos llegó la calma, por lo que, nuevamente los equipos que toman parte del certamen interprovincial volvieron a fijar la mayor atención, para asumir los enfrentamientos, pospuestos por una semana, donde se definirán aquellos que seguirán en el próxima instancia.