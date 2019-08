Las farmacias, en crisis por la suba del dólar y retraso de pagos

La volatilidad de los precios de los medicamentos por la estampida del dólar hizo que termine de eclosionar una situación crítica que se venía gestando en las farmacias a raíz de la demora en los pagos por parte de las obras sociales. Desde el sector se refirieron a un posible corte de prestaciones a los afiliados.

Referentes de la Cámara de Propietarios de Farmacias y el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia dieron una conferencia de prensa ayer para advertir sobre la realidad que atraviesan las pequeñas empresas.

"El nuevo escenario económico nos afecta especialmente a las farmacias, que tenemos una operatoria muy particular. Hay gran preocupación, sobre todo por el alza en los precios y por las deudas que puedan tener con las farmacias algunas obras sociales", dijo la presidenta del Colegio de Farmaceúticos, Marcela Ruiz.

La escalada del dólar plantea una situación delicada porque implica que los medicamentos pueden subir varias veces de costo desde la entrega a los afiliados hasta el pago de las obras sociales a las empresas. "Lo que más nos preocupa es cómo sigue el panorama de acá en más, porque cobrar lo que hemos vendido en 60, 90 y 100 días en este contexto país, con el aumento de precios, es imposible sostener porque nos vamos a la quiebra", sostuvo el vicepresidente de la Cámara de Propietarios de Farmacias, Francisco Puló.

El viernes pasado, los profesionales farmacéuticos y propietarios de las empresas se reunieron para analizar los pasos a seguir en las próximas semanas.

Decidieron empezar a gestionar reuniones con los titulares de las prestadoras. "Necesitamos que cumplan con los plazos que están establecidos desde un primer momento en los distintos convenios con entidades farmacéuticas y se comiencen a achicar los plazos de pago porque la situación que atraviesa el sector hoy realmente es muy crítica", apuntó Ruiz.

Puló informó que hoy se reunirán con autoridades del Instituto Provincial de Salta (IPS). "Estamos esperando ver cómo se desenvuelve el escenario a nivel nacional. Se mandaron notas en forma conjunta, sobre todo al PAMI y al IPS, porque son las obras sociales que más cantidad de afiliados tienen y las que más impactan en la economía de las farmacias", señaló.

Reconocieron que el PAMI actualmente está pagando mejor por un nuevo convenio, pero explicaron que la obra social de los jubilados abona los medicamentos a un precio un 15 por ciento más barato que el valor que rige para el resto del público.

"Ese precio PAMI hoy ha llegado a descuentos de casi del 48%, superando totalmente el margen de las farmacias y eso es lo que esta preocupando", afirmó Puló.

Deudas

"Nuestra área tiene la vocación de atender a los afiliados que son nuestros pacientes. Ellos son nuestra prioridad. Cada farmacia tiene que cuidar sus pacientes pero tampoco puede ser que sea a costa de la quiebra de nuestra economía. También tenemos que pensar en la subsistencia de la red de farmacias", manifestaron los farmacéuticos.

Los referentes del sector afirmaron que van a tomar recaudos para responder a las necesidades de los pacientes, pero apelaron a la celeridad de los responsables de las obras sociales para pagarles en el menor plazo posible.

"Vamos a pedir la comprensión y ayuda de las autoridades de las obras sociales, sobre todo las más importantes para que se pongan al día con los pagos. Los atrasos no deberían producirse. Además, es importante que se pueda fijar un escenario de trabajo acá en adelante", manifestaron.

Susana Carrasco, integrante de la Cámara de Propietarios de Farmacia, aclaró: "A pesar de las complicaciones de las farmacias para atender la seguridad social, no hay un corte de atención, sino que las farmacias no están pudiendo reponer en tiempo y forma. Tampoco pagar sus cuentas y necesitamos lograr acercar los plazos de pago, actualizar los valores, en particular en el IPS. En lo que es pacientes crónicos, estamos teniendo conflictos debido a que van los precios preimpresos y no coinciden con los de pantalla. En realidad, es imposible que coincidan porque hubo incrementos a raíz de la estampida del dólar, entonces necesitamos urgente que actualicen los sistemas".

Carrasco recalcó que es urgente que se modifiquen los plazos de pago para que las farmacias puedan brindar una atención normal y hacer una reposición adecuada de medicamentos, lo que en las condiciones actuales no se puede hacer.