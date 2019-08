El INTI presenta un sistema de bombeo solar para la extracción de agua 

El uso de las energías renovables, es una tendencia creciente en todo el mundo por múltiples factores que componen beneficios concretos, como el cuidado ambiental y su bajo costo, entre otros. Siguiendo esa línea, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) trabaja fuertemente en su aplicación de distintas formas para lograr mayor eficiencia, competitividad, y responsabilidad ambiental; sea en la matriz productiva, el universo residencial, y el propio Estado. En ese contexto, a través de agentes especialistas en Tecnologías de Acceso al Agua, el INTI Salta presenta un servicio para el NOA que consiste en la instalación de un sistema de bombeo solar accionado por paneles fotovoltaicos para la extracción de agua de tierra, motorizado por una fuente renovable: la Energía Solar.

Sistema ecológico

Se trata de un sistema ecológico compuesto principalmente por un generador fotovoltaico (panel solar), por lo que no necesita energía eléctrica de red; un controlador, que permite un funcionamiento automatizado configurado según la necesidad del usuario y una bomba, altamente eficiente en pozos con poco poder de recuperación y que por su pequeño tamaño, no requiere de grandes espacios para su instalación. La vida útil calculada del sistema ronda entre los 25 y 30 años, con mantenimiento casi nulo.

“En costo depende de su uso (residencial, industrial, campos productivos, etc) la amortización se hará en más o menos tiempo, pero en cualquiera de los escenarios, el gasto se considera accesible, porque el impacto en términos de ahorro económico es inmediato y además, algo no menos importante, es el invaluable beneficio ambiental obtenido”, explica Franklin Godoy, agente especialista de INTI Salta.

Uso productivo y doméstico

Las aplicaciones del bombeo solar no se limitan a instalaciones rurales, y explotaciones agrícolas o ganaderas, donde no hay acceso a la red eléctrica. También son una excelente solución para reducir el consumo de energía eléctrica en instalaciones domésticas para la alimentación de bombas en sistemas de almacenamientos de agua. “El sistema solar permite una alimentación de energía confiable y económica sin depender de la alimentación de la red eléctrica, con lo que se reducen los costos de consumo de electricidad y se aumenta la confiabilidad de la instalación”, agrega el especialista.

Desde el año 2015, la institución trabaja -en el marco de proyectos sociales- en la instalación del sistema bombeo solar por paneles fotovoltaico para abastecer de agua apta para su consumo, a comunidades de Los Andes, La Poma Norte y Chacho Salteño.

Al respecto, Godoy destacó que “este sistema de extracción de agua ha impactado principalmente en comunidades y pequeños productores, donde la producción local se ve beneficiada a diario y también se refleja de manera directa en la calidad de vida”.