Alina Moine habló sobre los rumores de un romance con Gallardo

Hace unos días comenzó a sonar un rumor que cada vez toma más fuerza, e indica que Marcelo Gallardo está saliendo con la periodista deportiva Alina Moine. Por eso, la palabra de ellos negando o confirmando el romance se convirtió en la más buscada, especialmente porque el director técnico de River Plate se convirtió recientemente en padre junto a quien ahora sería su expareja, Geraldine La Rosa.

La rosarina fue interceptada por las cámaras de Los ángeles de la mañana y, lejos de mostrarse enojada por las versiones, se tomó el asunto con bastante buen humor. "Mi mamá me preguntó si salía con Marcelo. Y también con (Lucas) Alario, porque también se habló de eso. Y Alario podría ser mi hijo", indicó Moine.

Luego, al ser consultada puntualmente por Gallardo, su respuesta fue certera, aunque con algunas risitas incómodas. "No, no, no, no. De la vida de Marcelo no voy a hablar. Por mí, puedo decir que no estoy con él. Lo conozco y tenemos buena relación pero no", señaló. "No sé de dónde surge eso que dicen. Ni idea. Lo desmiento. Mi mamá diría que por favor que esta chica consiga un candidato en este vida, porque ya esta mayor (ríe). No estoy con Marcelo", repitió.

Claro que ni Angel De Brito -quien se ocupó de confirmar el romance en su ciclo radial El Espectador- ni las panelistas le creyeron. Especialmente Yanina Latorre, quien prometió más información pronto.

Recordemos que el director técnico de River está recientemente separado de La Rosa, madre de sus cuatro hijos: Nahuel (21), Matías (15), Santino (12) y el pequeño Benjamín, de poco más de un mes de vida. Según trascendió, la ruptura se produjo de común acuerdo y en muy buenos términos.

"Gallardo y Geraldine se habían separado, después hubo un intento de reconciliación. Quedaron embarazados pero nunca se reconciliaron en realidad. No funcionó. Él vive en otra casa y visita a sus hijos a diario. Es muy buen padre", señaló Latorre en el ciclo de eltrece.