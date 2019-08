La directiva antoniana analiza una denuncia penal

La comisión directiva de Juventud Antoniana convocó a socios e hinchas para esta noche, a las 21, en la sede del club, a participar de una reunión informativa sobre los 8 meses de gestión. El vicepresidente del club, Juan Barbarán, dio algunos detalles en el programa deportivo “Rumbo al ascenso”, con respecto a los temas a tratar en el encuentro de hoy. “Si se hace una suma global de absolutamente todo, se puede llegar a tener una deuda de $20.000.000. Pero son deudas que no hay que pagar en lo inmediato”, señaló el directivo.

Barbarán luego prosiguió: “Todavía no aparecieron los papeles que nos tenía que dar la dirigencia anterior. Esto también va a ser expuesto mañana (por hoy). Si hay que hacer una denuncia, la vamos a hacer”.

Por su parte, el presidente Gustavo Klix, se mantuvo más sereno. “Se va a dar a conocer la situación no solo de la gestión anterior, sino también de los últimos tiempos. Mostrar la situación real del club. Que es lo que se debe y hacia dónde pretendemos ir”, manifestó el titular de la entidad de la Lerma.

Klix no quiso ahondar en detalles en cuanto a números. “Lo que podamos respaldar lo vamos a dar a conocer, es un poco la finalidad sobre todo para demostrar lo que sucede. Es un poco para sacarse las dudas, porque en lo que nos ampare el estatuto se procederá a efectuar una intimación, de acuerdo a los procesos legales”, remarco el directivo.

Luego Klix confió: “Acá no se va a apañar a nadie. Ni tapar. Esa fue la premisa desde que asumí como presidente y con la idea de ser lo más transparente posible. Trabajar sobre la base de un reordenamiento institucional, con acciones legales, judiciales y también contables. De esa manera, vamos a actuar siempre”.