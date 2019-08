A dos semanas de recibir el alta médica, volvieron a internar a Cacho Castaña

Cacho Castaña se encuentra internado en el Sanatorio de Los Arcos, ubicado en el barrio de Palermo. El popular intérprete de “Garganta con arena” sufre un virus respiratorio sincitial que causa enfermedades respiratorias.

En diálogo con Infobae, Leticia Gourdin, encargada de prensa del reconocido artista, declaró: “Está internado y tiene un virus respiratorio sincitial. Es una gripe leve que les agarra a los bebés. Pero en él todo se magnifica. Tiene que estar en observación 72 horas. Pero no es grave, creemos que el lunes ya le darán el alta”‘.

El virus respiratorio sincitial genera síntomas leves, similares a las de un resfrío en adultos y niños mayores. Se transmite de manera fácil de una persona a otra por contacto directo o por tocar objetos infectados.

“‘Para Cacho, un resfrío es una complicación”, dijo Luis Ventura en el programa Involucrados sobre la delicada salud del intérprete. “Es una gripe que cualquiera de nosotros la curaríamos con medicación. Pero Cacho tiene el cuerpo invadido de medicamentos”, agregó el periodista.

Hace dos semanas, el artista había estado hospitalizado en el mismo centro médico por una neumonía.

Recientemente, Castaña había sido trending topic en Twitter, luego de que un grupo de usuarios hiciera correr una noticia falsa sobre su salud. Lejos de enojarse, el músico se lo tomó con humor e ironía en diálogo con Oscar González Oro.

Al presentarlo, el conductor dijo tener la capacidad de revivir gente. “Qué poder que tenés Negro, menos mal, porque estaba desnudo arriba del mármol de la morgue y estaba cagado de frío. Me enteré a las siete de la mañana por los llamados. A las 11 me levanté y me di cuenta que venía otro candombe más. Hay que jugar al 48, el muerto que parla”, bromeó el cantante.