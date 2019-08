Más de 600 chicos vivieron una fiesta de inclusión

El único requisito que tenían los más de 600 participantes que concurrieron a la primera Maratón Inclusiva en San Luis era llevar buena onda y ganas de divertirse.

Desde las 10, en el boulevard adoquinado contiguo a la subcomisaría ubicada en la ruta nacional 51, cientos de padres y chicos disfrutaron de una jornada llena de música, risas, color, alegría y solidaridad.

María del Carmen Barrionuevo, una de las directoras de la sede de la escuela Sacra de San Luis, indicó a El Tribuno que el evento no tenía un fin competitivo, sino que buscaba la socialización y plenitud de las personas con discapacidad.

"La maratón se fue configurando con el esfuerzo de todos. Los chicos se han preparado mucho, han pasado tiempo entrenando y nosotros les hemos realizado chequeos médicos. Esta maratón no es competitiva, sino que es participativa e inclusiva, pero lo importante es que han logrado visibilizarse", expresó la profesional.

La participación de los padres fue superimportante porque generó emoción y expectativa entre los chicos.

La jornada fue muy emotiva, donde las familias no solo pudieron disfrutar de un día de sol sino que dieron un paso más en su proceso de integración. Evelyn Judith, una adolescente con parálisis cerebral, llegó a la meta acompaña de su madre, que empujaba su silla de ruedas.

"La integración es necesaria para los chicos, tienen que socializar y eso es muy importante. Es la primera vez que participamos de una maratón y por suerte mi hija se está integrando bien en este tipo de actividades", contó Graciela, la mamá de Evelyn. Además, agregó que hace cuatro años que están viviendo en Salta, ya que se trasladaron desde Orán.

La organización de la iniciativa también fue posible gracias al apoyo del Consejo Asesor de San Luis integrado por diversas instituciones, como el Centro de Salud, la Policía y el equipo de bomberos Martín Albarracín. El programa de Deporte Escolar del Ministerio de Educación de la Provincia de Salta también brindó su apoyo en la planificación de la primera Maratón Inclusiva en San Luis.

Emanuel, de 22 años, tiene un retraso madurativo y se preparó con muchas ganas para esta maratón. Lamentó que no sea una competencia porque tenía muchas ganas de triunfar.

"Mi mamá se sorprendió porque hacía gimnasia todo el tiempo, me preguntaba todo el día por qué entrenaba. Ahora -antes de correr- estoy un poco nervioso, me preparé muy bien, pero sé que es una carrera no para competir sino para participar", expresó el joven de 22 años, oriundo de Quijano.

Fue una jornada especial donde los chicos y chicas con capacidades diferentes fueron los protagonistas del día. Sorprendió el entusiasmo de los jóvenes con esta maratón, para ellos, eventos como este, son una fiesta y esperan con ansias poder ganar esta dura carrera de la inclusión.

Una carrera donde todos fueron ovacionados

Se buscó la inclusión social y deportiva de los chicos con discapacidad.

La emoción de un joven al terminar la carrera junto a su profesora.

La propuesta desde un principió buscó ser un espacio de integración de los chicos con discapacidades y los estudiantes de las escuelas de la zona. Niños y jóvenes formaron parte de la fiesta en lo que fue la Primera Maratón Inclusiva en San Luis, en el sur de la ciudad.

La cita fue a las 10 y tuvo como objetivo la inclusión social y deportiva de la discapacidad y la visualización de la misma. El sol estuvo presente y se sumó a la calidez humana que proyectaban los chicos.

Formaron parte de la carrera los alumnos con capacidades diferentes que concurren a las sedes de las escuelas Sacra, tanto de San Luis como de Campo Quijano y el centro de la ciudad, además de miembros de la escuela Submarino ARA Salta y también de establecimientos educativos de Villa Esmeralda e instituciones de running.

La jornada arrancó con divertidos bailes de zumba. Los circuitos de la carrera fueron diferenciados por colores, edades y modalidades de la carrera.

Cientos de chicos esperaban ansiosos el disparo de largada. La sonrisa invadía la cara cuando salían corriendo y gritando como si no existiese nada más importante. Padres, hijos y profesores que transitaban las calles de San Luis eran ovacionados por las personas que estaban presentes cuando finalizaban la carrera.