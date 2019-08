VIDEO El desgarrador relato de Mohamed y el trágico accidente en el que murió su hijo

Antonio Mohamed revivió uno de los episodios más duros de su vida. Ocurrió durante el Mundial de Alemania, donde se encontraba con amigos y su hijo siguiendo a la Selección de José Néstor Pekerman.

Fue uno de los momentos más difíciles que le tocó atravesar. Todavía se emociona y trata de contener las lágrimas cada vez que le preguntan sobre el accidente que sufrió en Europa, y terminó con la vida de su hijo. “Perdí un hijo hace 13 años y es muy difícil vivir con eso, pero bueno”.

La frase con la que comenzó su relato dejó en claro que todavía intenta convivir con el dolor. En su visita al programa PH, el entrenador recordó cómo fue el momento en que perdió a uno de sus seres más queridos.

“Mi hijo tenía 9 años y quería ir al Mundial de Alemania. Fuimos con un grupo de amigos y recorrimos España e Italia antes de llegar a Alemania, donde alquilamos dos motorhomes”‘, explicó el Turco Mohamed y continuó: “Recorrimos todos lados, fuimos a todos los partidos hasta los cuartos de final” (instancia en la que Argentina quedó eliminada por penales ante el anfitrión).

Como la participación del seleccionado albiceleste concluyó con los penales y el machete de Lehmann, los hinchas decidieron adelantar su regreso al país. “Fuimos a Berlín, al partido contra Alemaniaà fueron 35 días increíbles. Él era el único chico entre todos los grandes. Cuando perdimos, lloró muchísimo. Después, cambiamos los pasajes para volvernos y arrancamos en la motorhome hacia el aeropuerto”, detalló el Turco.

“Yo iba manejando con la música de Luis Miguel, pero a las tres horas me entró sueño y me fui a dormir con él para que otro amigo agarre el volante. Lo único que recuerdo es un helicóptero, que me estaba llevando al hospital en una camilla. Nos chocaron de atrás dos chicos de 18 y 19 años. Los pibes venían rápido y nos chocaron de atrás”, continuó el entrenador.

En su análisis, después de más de una década del trágico episodio, el DT dejó un mensaje esperanzador y confesó cómo hizo para recuperarse del golpe: “Cuando hablábamos recién de buscar culpables, nos vinieron a ver un montón de abogados ... y yo lo único que quería era a mi hijo y nada más. Cuatro nos accidentamos y cuatro resultaron ilesos. Yo estuve casi 60 días internado, casi pierdo la pierna izquierda, pero es lo de menos. Mi hijo duró cuatro días, pero lo tuvieron que desenchufar y perdió la vida. Es una situación en la que en un segundo te cambia la vida. Estoy intentando soltar ese dolor y creo que casi lo pude transformar en energía positiva, en vivir con mis otros tres hijos y en amar a mi familia”.