Nueva reunión del FMI con Lacunza

Tuvieron una tarde de domingo sin descanso los miembros del Fondo Monetario Internacional que están en Buenos Aires y el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza y su equipo. Continuaron las reuniones del equipo económico del Gobierno, la misión integrada por Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental, y el italiano Roberto Cardarelli.

El foco de los encuentros está en definir la fecha de la nueva revisión técnica del organismo de la que depende el futuro desembolso de US$5.400 millones, previsto para septiembre.

El día comenzó con una primera reunión técnica local, encabezada por Lacunza y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris. Por parte del equipo económico, estuvieron la jefa de asesores, Milagros Gismondi, y los secretarios de Política Económica, Sebastián Katz; de Hacienda, Rodrigo Pena, y de Finanzas, Santiago Bausili. Mientras que Sandleris fue acompañado por sus vices Gustavo Cañonero y Verónica Rappoport.

"Los representantes del FMI van a estar trabajando acá en Buenos Aires tres o cuatro días. Hay un desembolso previsto de US$5.400 millones para el mes que viene. La Argentina ha cumplido todos sus compromisos, así que no hay razones para que eso no suceda", señaló Lacunza el domingo en el programa de Mirtha Legrand. Según explicaron desde el Gobierno, esta visita del FMI no se trata de una habitual misión de seguimiento del préstamo stand by. La quinta revisión del acuerdo firmado con el país por US$57.000 millones se realizará en otro momento, aunque aún no está confirmado si será nuevamente en Buenos Aires o en Washington.

Economistas de Fernández

La agenda de Cardarelli y Werner continuará mañana con un encuentro previsto con el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández.

De la aprobación de esa misión -algo que Lacunza descuenta que pasará porque se miden los números del segundo trimestres del año- depende el desembolso de US$5.400 millones, la última cuota grande del préstamo que tendría que llegar en la segunda mitad de septiembre.