La Justicia rechazó los pedidos de Cristina Kirchner y continuará el juicio oral por obra pública

El Tribunal que juzga a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros doce procesados por presunta asociación ilícita y defraudación con la obra pública en Santa Cruz rechazó hoy suspender el debate y dispuso que el lunes próximo se inicien las declaraciones indagatorias.

A lo largo de una hora y veinte minutos, desde las 9.50 y hasta las 11.10 se leyó la resolución que rechazó los 51 planteos hechos por las defensas para intentar declarar nulo o suspender el juicio.

"La postergación genera un retardo de justicia injustificado", advirtió el Tribunal y eso derivaría en una "demora colosal" con la consecuente "violación de garantías, como la de ser juzgado en plazo razonable". Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso dedicaron la audiencia a la lectura de su decisión, sin la presencia en la sala de los tribunales federales de Retiro de la actual senadora nacional, autorizada a viajar a Cuba.

Los jueces rechazaron todos los planteos del abogado de la candidata a Vicepresidenta por el Frente de Todos, Carlos Beraldi, los de las defensas del detenido ex ministro de Planifiación Julio De Vido, los del también preso empresario Lázaro Báez y los restantes acusados. Una vez conocidos los fundamentos que derivaron en la continuidad del juicio, dispusieron que todas las defensas informen si sus clientes aceptarán hablar o no en la indagatoria, para fijar un cronograma que arrancará el lunes.

Los jueces rechazaron los planteos para suspender el juicio por diversas razones, como carencia de "sustento fáctico" y advirtieron que muchos buscaron ser "obstáculo" para la continuidad del juicio. Además remarcaron que es la primera vez que se juzga a los acusados, entre ellos Cristina Kirchner, por el delito de "asociación ilícita" al rechazar que se los acuse por la misma figura penal en varias causas a la vez.



En realidad sostuvieron que en las demás investigaciones aún no se iniciaron juicios orales, por lo cual ese planteo debería realizarse en esas causas y no en la actual, que ya está en esa etapa. A lo largo de 14 puntos de resolución, también se descartó que haya habido violación del derecho a defensa y remarcaron que los planteos que aún están pendientes de resolución en la Corte Suprema de Justicia de la Nación no impiden que continúe el juicio.



El próximo lunes será obligatoria la presencia de los acusados, salvo la de los detenidos De Vido, el ex secretario de Obra Pública José López y el empresario Lázaro Báez y dos ex funcionarios de Vialidad, que pidieron y obtuvieron permiso para concurrir a Comodoro Py 2002 sólo cuando sea su turno de ser indagados.



El juicio se inició el 21 de mayo pasado y se plantearon durante varias jornadas 51 cuestiones preliminares que buscaban declararlo nulo o suspenderlo, y que habían sido rechazadas por el fiscal Diego Luciani y las querellas de la Oficina Anticorrupciòn y la Unidad de Información Financiera. Los juzgados son Cristina Kirchner, los detenidos De Vido, el ex secretario de Obra Pública José López, el primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner, y el empresario Lázaro Báez.



También son juzgados Nelson Periotti, Raúl Daruich, Mauricio Collareda, Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, José Santibañez y Abel Fatala. Todos están procesados por presunta asociación ilícita y defraudación a la administración pública a raíz del presunto direccionamiento del 80 por ciento de la obra pública nacional en Santa Cruz a favor de empresas del grupo Báez, supuesto pago de sobreprecios e incumplimientos .



Se trata del primer juicio que afronta Cristina Kirchner, procesada además en las causas Hotesur y Los Sauces, en la de los cuadernos de la corrupción, venta de dólar futuro al final de su gobierno y por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán por el atentado a la AMIA.