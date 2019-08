Laisa Piqué, un artista en contacto directo con los salteños

El personaje de Laisa Piqué ya se instaló definitivamente en el público del noroeste argentino, y cada día se extiende aún más hacia nuevos horizontes.

El transformista salteño lleva cerca de una década desparramando su exitoso producto. “La suerte siempre me acompañó, más allá de que hay que compensarlo con esfuerzo, trabajo, sacrificio y perseverancia. Mis actuaciones se expandieron a diferentes provincias del país, sobre todo a los festivales de mayor envergadura del Noa. Lógicamente que, fuí reforzando mi espectáculo con otras novedades. Mi show se caracteriza por tener humor, canto, baile, chistes, monólogos y juegos con el público. Tuve la posibilidad de realizar dos teatros; el primero fue en Casa de la Cultura, y luego ofrecí un espectáculo compartido con el Payaso Acuarela, en el Cine Teatro Florida. Los dos fueron con sala llena y una entrega total del público. También compartí en la música tropical, con artistas de la talla de Oscar Belondi (La Repandilla) y David Leiva, entre otros. Tampoco voy a olvidar la actuación en el Teatro Provincial de Salta, donde estuve junto a numerosos folcloristas y la Orquesta Sinfónica de Salta. Además, el Chaqueño Palavecino me dio la posibilidad de estar en el Tri Chaco”, remarcó el artista salteño.

Su carrera fue en amplio ascenso en las últimas temporadas, de fiestas privadas saltó a los grandes festivales, y ahora ya proyecta la temporada de verano. “Hasta ahora son solo propuestas que iremos analizando en los próximos días. Me tentaron para realizar algunas actuaciones en la localidad veraniega de Carlos Paz, en Córdoba. La verdad que sería fantástico, pero aún no quiero ilusionarme, porque no está nada cerrado. También se tiraron algunas líneas en Mar del Plata. Veremos cuando llegue el verano”, agregó Laisa.

Por lo pronto, Piqué se mantiene en contacto directo con su gente por medio de Laisa Pub, que desde hace cuatro años abrió sus puertas en cercanías de la rotonda de Limache.

“Gracias a un oranense que obró de mala manera, tengo este espacio musical. Me propuso una sociedad en este negocio, y cuando pagué el alquiler, se borró. Tuve que pedir todo prestado..., hasta los artistas iban al fiado y así arranqué. Los mejores artistas salteños desfilaron por el pub, siempre con la mejor onda. Cuento con un equipo de primera, empezando por quien me dio la vida: mi mamá, luego por mi hija Sabrina, siguiendo con mi hermano Mariano, y terminando con mi pareja Alejandra Acevedo. Tampoco quiero olvidarme de mis grandes amigos de la juntada "Los lunes no se manchan". En un párrafo aparte quisiera mencionar a una personita, que me enseñó a encontrarle sentido a muchas cosas en la vida: mi sobrino Franco Piqué, quien por ciertas circunstancias me hizo ver que el amor es la fuente inspiradora para afrontar los desafíos a los que nos deposita el Todopoderoso. Pepe (como lo llaman a mi sobrino), es hijo de mi hermano Diego, otro gladiador de la vida. Dos seres humanos que me enorgullecen y me permiten pensar que no tengo todo lo que quiero, pero quiero todo lo que tengo. Siempre me consideré un laburante, hice de todo en mi vida: cortaba el pasto, fuí cocinero, y hasta estuve al frente de un hotel”, enfatizó Piqué.

Simplemente Laisa, un personaje con un excelente sentido del humor, que abarca diferentes ramas del plano artístico.

“El personaje de Laisa nació hace aproximadamente una década en el cumpleaños de un amigo. Siempre desde chico salía en actos del colegio y en reuniones solía entretener a la gente”, comentó Mauricio Emilio Piqué, quien personifica a Laisa.

“Por mi papá heredé el tema de los fierros. Junto con él trabajé en tren delantero, pero luego abrí mi propio taller. También soy paisajista, trabajé en parquizaciones y diseño de jardines. Todo fue hasta que me salió del alma el personaje de Laisa Piqué”, acotó.

El vestuario es todo un tema. El artista realiza una gran inversión. “Siempre lo consideré importante. Los zapatos y maquillaje me llegan desde Francia, y los vestidos de Brasil. La idea de este personaje es seguir creciendo y poder vivir haciendo lo que más me gusta: hacer reír a la gente”, aseveró Laisa.