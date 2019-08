El fiscal pidió la recusación del juez Casas en el histórico juicio a Lona

Carlos Amad consideró que el presidente del Tribunal Federal de Salta valoró anticipadamente las pruebas documentales al no querer leerlas. Adhirieron las querellas y organismos de DDHH.

En el juicio que se le sigue al exjuez federal Ricardo Lona por no haber investigado la desaparición del exgobernador Miguel Ragone pidieron ayer la recusación del presidente del Tribunal Oral Federal II de Salta, Eduardo Casas.

"No pienso leer la prueba documental", dijo el presidente del Tribunal Oral II de Salta. El fiscal federal, Carlos Amad, tras consultar con sus colaboradores, pidió la recusación del presidente del Tribunal en nombre del Ministerio Público Fiscal.

Amad advirtió que es de una "gravedad institucional importante" el hecho de valorar anticipadamente las pruebas.

"¿Cómo puede decir que no piensa leer las pruebas documentales? Se anticipa a la valoración. No quiere trabajar. Es por eso que decidimos pedir su apartamiento del debate", dijo el fiscal chaqueño.

La defensa del exjuez federal acusado de no investigar el caso del exgobernador Miguel Ragone planteó su oposición a las pruebas documentales que obran en la causa. Desde la fiscalía se argumentó que el Tribunal ya las había admitido hace años y que, en consecuencia, solicitaba la lectura de las mismas.

"No voy a leer tantos expedientes", dijo Casas y desató el debate con la Fiscalía y las querellas. Amad pidió interponer un recurso de reposición, por lo que dio a entender que el juez Casas había hecho una valoración previa.

"Si es una prueba, dirimente o no, nos corresponde a las partes decirlo; no a usted. Como presidente y como juez, al momento de dictar sentencia, decidirá si es o no dirimente", dijo Amad. El fiscal consideró que, ante su negativa a leer los documentos, ya le había dado el peso a esa prueba.

Ante el pedido del fiscal, la única testimonial que se había dado en la jornada quedó en segundo plano.

Adhirieron al pedido de apartamiento de Casas las querellas por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y por Encuentro, Memoria, Verdad y Justicia.

Por la primera, Gastón Casabella recurrió al fallo "Llerena", de 2005, por el "temor de parcialidad fundada y por falta de garantías de imparcialidad en el sentido amplio".

En tanto que María José Castillo, por la segunda querella, dijo que ante la no lectura se está adelantando la valoración de la prueba. "Nosotros hemos recolectado durante años todos esos documentos, por lo que el juez anticipa su parcialidad", dijo.

Tras un "áspero" cuarto intermedio, en el que se escuchaban las fuertes discusiones hasta afuera, el Tribunal resolvió pasar la decisión para hoy a las 8.30.

En tanto que los familiares y referentes de los organismos de derechos humanos presentes en el debate también expresaron su conformidad respecto del pedido del fiscal.

Ahora se deberá esperar para saber si Casas se inhibe o no. También resta conocer si los demás integrantes del Tribunal, los doctores Gabriela Elisa Catalano y Juan Carlos Reynaga, resuelven apartar a Casas o no.

El cuarto juez es Federico Bothamley, quien deberá reemplazar eventualmente a Casas, en un juicio que avanza rápido y en el que ya casi concluyen las testimoniales.

La “pata judicial”

Lo que tienen que probar las querellas y la Fiscalía no es sencillo. Deben demostrar algo que sucedió por omisión. Es decir, que Ricardo Lona no investigó el secuestro y la desaparición de Miguel Ragone a propósito, lo cual sería un delito.

Las pruebas deben lograr describir un contexto en el que había un plan sistemático de exterminio que explicaba hechos que sucedieron desde 1975 a 1977 y que Lona era una pieza clave.

Hay muchos casos de otros presos políticos, desaparecidos, torturados y asesinados por el terrorismo de Estado en los que el denominador común era la denominada “pata judicial”.