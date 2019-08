“No existe transparencia en las designaciones”

María Montoya es profesora de Artes Visuales desde hace doce años y enseña en primaria y secundaria. En su caso tiene todas las horas cubiertas pero le preocupa el futuro de tantos estudiantes que se están por recibir y de colegas sin trabajo.

La docente reclama transparencia en las designaciones, que todos los cargos vacantes del interior provincial y la capital se publiquen y no se escondan, y que se priorice a los titulados. A partir de este sábado el Ministerio de Educación de Salta dictará una capacitación gratuita a personas idóneas que están en el sistema educativo, lo que Montoya no comparte debido a que sostiene que los titulados desde hace muchos años no reciben ninguna capacitación del Estado.

También este sábado participará de una protesta en la plaza 9 de Julio, entre 16 a 18, donde se realizará una intervención artística y luego una charla debate sobre la situación.

-¿Cuál es la situación de los profesores de educación artística en Salta?

-Existen muchos profes que están sin trabajo porque el sistema pone muchos condicionantes, los circuitos de las escuelas están mal hechos. Para acceder a un cargo en la capital tenés que hacer muchos cursos de capacitación. En el secundario se inscribe por escuela y te llaman según el puntaje. En el primario el Ministerio designa de acuerdo al puntaje pero no es transparente.

-¿Cuál es el reclamo?

-En la educación artística hay pocos cursos de capacitación, y sin ánimos de desmerecer a nadie, se está por capacitar a gente que es idónea y no se está dando esa posibilidad a gente con título. El Ministerio de Educación tiene que garantizar transparencia en las designaciones y dar prioridad a los profesores con título docente para trabajar.

En el supuesto caso de que sean demasiados los cargos y no haya docentes para cubrir se debería separar a los titulados, con títulos supletorios y los idóneos; pero tener un puntaje justo, y siempre priorizando a las personas que realizaron una carrera para poder enseñar. No negamos la posibilidad de trabajo a nadie, es justo el reclamo de los profes, que hemos invertido mucho tiempo en prepararnos para poder enseñar. No es justo que un profesor que estudió cuatro año no esté trabajando y que una persona que hizo un curso de seis meses o un año esté cubriendo un cargo que en realidad le corresponde a otro.

-Desde Educación señalan que estos espacios cubiertos por personas idóneas son aquellos que nadie quiere por la distancia...

-Es mentira. A mí nunca me tocó, por ejemplo. No publican todos los cargos vacantes, los circuitos están mal hechos, no son transparentes en eso. Cuando yo ingresé al sistema estaba dispuesta a irme a cualquier lado, porque si no no tenés trabajo ¿cómo podés pagar el alquiler, la comida, la ropa y todo lo que te hace falta para vivir? Nunca vi publicado nada.

Esto no solo está pasando en Educación Artística, sino en otras áreas como Lengua Extranjera, Educación Física y Especial. Tiene que haber una restructuración para poder publicar los cargos vacantes y darle prioridad a los profes recibidos.

-¿Por qué cree que este curso es para legitimar al personal idóneo?

-Tenemos audios de personas idóneas que fueron contactadas por Whatsapp y les dijeron eso. También de Julio Barrios (docente y exdelagado de la ADP de Rivadavia) que denuncia esta situación porque dice que el Ministerio está en complicidad con la Junta Calificadora que se fue y el gremio ADP para tratar de ubicar a esta gente antes de que se vaya la gestión.

-Usted cree que hay connivencia entre el Ministerio y el gremio...

-A esta altura no me extrañaría. Al tener un sistema que no es transparente se presta para todo, incluso para hacer negocios. Sin ir más lejos el año pasado el mismo Barrios denunció a Argañaraz de vender títulos truchos.

-¿Por qué relacionan este curso con los títulos truchos?

-Porque en 2005 se dio el mismo curso con la misma modalidad y titularizaron a personas idóneas. En 2014 también pasó lo mismo con (Patricia) Argañaraz ya en la ADP. Y ahora pasa esto, es una maniobra. Yo como profesora tengo la carga horaria completa, las pasé para poder tener trabajo y las pasé feo. Mi preocupación es con la gente que está sin trabajo y los chicos que se están por recibir, porque no son tres o cuatro, se habla de cuatro mil cargos de personas idóneas en la provincia.

-Pero el coordinador del área, Daniel Beleizán habló de 80...

No, no es así. Hay un listado de los que están ejerciendo y quieren legalizar eso. No tengo una prueba de qué cantidad de personas son, pero 80 no. Me parece raro, hay cosas que no se están diciendo o se están ocultando ¿Por qué no transparentan esos cargos que están cubiertos por los idóneos, si en el mismo estatuto dice que un titular puede desplazarlo?

Porque en la práctica esto no ocurre. Hecha la ley, hecha la trampa. ¿Cómo puedo yo reclamar un cargo si no sé dónde están los idóneos? Si las escuelas esconden los cargos.

-Hicieron algunas presentaciones o las van a hacer...

-Un grupo de profesoras recibidas hace poco presentó una nota en marzo ante el Ministerio de Educación para pedir explicaciones sobre esta situación y hoy (por el martes) recién les contestaron. Les dijeron que era un curso más para idóneos y que no veían nada de malo en darles capacitación. La raíz del problema no es que les den o no capacitación, acá el problema es que no existe transparencia en las designaciones. Los chicos no pueden acceder a la información sobre dónde están los cargos y dónde pueden ir para poder trabajar una vez que se reciben. De hecho hubo muchas denuncias de docentes de que los mejores cargos los guardaban para conocidos.