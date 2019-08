Salvio y Quintero palpitan el Superclásico a su manera

El volante Eduardo Salvio deseó que Boca Juniors "corte la racha" con River Plate el próximo domingo por Superliga y el colombiano Juan Fernando Quintero reiteró su intención de jugar las semifinales de la Copa Libertadores.



"River es un gran equipo, es muy difícil. Boca tiene que jugar concentrado y es el momento de cortar la racha", manifestó Salvio en conferencia de prensa desde la sede de Superliga a propósito de las últimas victorias del "millonario" en las finales de la Supercopa Argentina y la Copa Libertadores.



Tanto Salvio, que padece una lesión grado uno en el isquiotibial izquierdo, como Quintero, quien está en el tramo final de su recuperación por la rotura de ligamentos de la rodilla izquierda, no serán de la partida en el Superclásico del domingo en el Monumental y fueron citados por Superliga ante la imposibilidad de asistir del resto de sus compañeros por el cronograma de entrenamientos.



"Lo viviré como hincha, confío en mis compañeros. Boca tiene que repetir lo que hizo en Quito (triunfo por 3 a 0 en la ida de cuartos de final de Copa Libertadores ante Liga de Quito) y será un partido que el que se equivoca puede perder", señaló el atacante "xeneize".



Para Salvio, el resultado del domingo "no repercutirá" en los enfrentamientos de semifinales por el máximo certamen continental del 1 y 22 de octubre.



Quintero señaló que le restan tres semanas para trabajar a la par de sus compañeros y se alineó con su entrenador, Marcelo Gallardo, quien desechó cualquier tipo de revancha con la histórica victoria en Madrid por 3 a 1 con la obtención de la Copa Libertadores.



"Aquello fue una final y esto es distinto, es una semifinal. Ya pasó, no tenemos que pensar más en lo que pasó, esto es distinto, no es igual a lo otro y River tiene capacidad para superarla", indicó "Juanfer".



"Sueño estar con estar en alguna de las semifinales", agregó el número "10" de River, autor del segundo tanto en la final de Madrid.



Por último, tanto Salvio como Quintero coincidieron que el Superclásico es "una fiesta" y desearon que el partido se desarrolle sin violencia alrededor. Ambos portaron el cartel "Rivales, pero no enemigos".