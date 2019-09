Salta suma medallas con Molina y Carrizo 

Hoy finalizan los Juegos Parapanamericanos en Lima 2019, pero ayer terminó la participación de los representantes salteños con dos medallas de plata y un cuarto puesto.

La Selección argentina de fútbol 7 PC, con los salteños Pablo Molina y Carlos Carrizo disputó la final de la competencia ante Brasil y si bien fue triunfo para el combinado “verdeamarelo”, los representantes de esta provincia obtuvieron sus respectivas preseas plateadas.

El partido finalizó 5 a 3, pero fue bastante peleado de principio a fin.

Los goles del equipo argentino los convirtieron Cristian Billordo, Rodrigo Lugrín y el salteño Molina en el campo de rugby (que fue adaptado) en el predio de Villa María del Triunfo.

El representante de esta provincia no solo se dio el lujo de convertir un tanto en la final, sino que además suma su segunda medalla parapanamericana, ya que obtuvo la misma ubicación en Toronto 2015.

Sin podio para Copa

Tras el bronce en los Parapanamericanos de hace cuatro años, el salteño Daniel Copa no pudo repetir esa ubicación junto al seleccionado de básquet en silla de ruedas.

Argentina cayó con Colombia por 58 a 51 y tuvo que conformarse con el cuarto lugar, tras un gran torneo realizado en la Villa Deportiva Nacional de Lima.

El cuarto y último deportista salteño en Lima fue el nadador Mario Medina, pero no tuvo una gran actuación en el Centro Acuático tanto en 400 metros libres como en los 200 metros combinados.

“Lobito”, tricampeón

El cordobés Gustavo Fernández le ganó la final a su compatriota Agustín Ledesma por 6-1 y 6-1 y se consagró tricampeón panamericano en el tenis sobre silla de ruedas en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019.

El “Lobito” Fernández, número uno del ranking mundial en el tenis adaptado, repitió la medalla de oro individual que había logrado en Guadalajara 2011 y Toronto 2015.

En el dobles, Gustavo Fernández y Agustín Ledesma también le dieron una medalla de oro a la Argentina luego de vencer a la dupla estadounidense Herman/Ratzlaff por 6-2 y 6-0.

Entre las chicas, las argentinas Nicole Dhers y Florencia Moreno superaron a la dupla brasileña Rejane Candida/Meirycoll Duva por 6-0 y 7-5 y se subieron al podio del dobles femenino con la medalla de bronce.

Hasta anoche, Argentina se mantenía en la quinta posición en el medallero con 24 preseas de oro, 36 de plata y 41 de bronce. El total era de 101 medallas, la misma cantidad que consiguió la delegación en los Panamericanos.