Al cuerpo de Cristian Gallardo le hicieron una nueva autopsia

Ante el cariz y la repercusión social que tomó el caso del joven Cristian Ezequiel Gallardo, fallecido en manos de cuatro policías que lo detuvieron en un domicilio particular de Finca Independencia y el estado público de audios y videos que contradicen el informe o historia oficial desde el Ministerio

Público, y según infidencias a pedido expreso del procurador de la Provincia, en escasas horas la fiscal ordenó la exhumación del cuerpo del malogrado joven y la constitución de una junta forense para determinar científicamente las causas que provocaron el deceso del joven de 23 años.

La orden fiscal se dio en las últimas horas de la noche del viernes y la noticia fue confirmada por el abogado de la familia de Gallardo, Rodrigo Escobar, y por la madre del infortunado joven, Alicia Salas.

La nueva pericia no había sido aún solicitada por la querella o por la propia familia, sino que surgió de las costillas mismas del Ministerio Público.

Consultado el abogado de la familia, el mismo dijo que ellos esperaban que los estudios complementarios que la fiscal actuante esperaba para determinar con alguna certeza la comisión del mayor delito del Código Penal vigente, es decir el homicidio, o en su defecto compartir el criterio de los informes policiales que sustentan otra hipótesis.

Sin embargo, fuentes informativas de primer nivel aseguraron a El Tribuno que a las pocas horas de haberse producido el hecho comenzaron a viralizarse una serie de videos y de audios que mostraron la contradicción total con lo sostenido por los informes preliminares a los que tuvo acceso la fiscal en turno.

Luego, a horas de haberse inhumado los restos de Cristian Ezequiel Gallardo se viralizaron las imágenes obtenidas del cuerpo del joven en el interior del ataúd, cuando se lo estaba velando.

Esas imágenes mostraron incluso a quienes no tienen conocimientos médicos que la muerte antes de llevarse a Gallardo había escrito sobre su piel y huesos un manual de vejámenes, improntas de un proceder antijurídico, pero mucho más, y es lo que motivó la multitudinaria marcha, del trato inhumano de un detenido.

La exhumación del cuerpo se realizó ayer en la tarde con el acuerdo de todas las partes y la presencia incluso de los familiares directos del fallecido.

Luego de las diligencias realizadas en el cementerio propiamente dicho el cuerpo fue trasladado al la morgue judicial, donde el equipo constituido por cinco médicos forenses comenzó pasadas las 20 de anoche a realizar un nuevo estudio más pormenorizado y con rigor científico, para de esa manera llevar claridad a un caso que puso en jaque, una vez más, el prestigio, el rigor científico y la seriedad de los informes con los que los fiscales deben sostener la función esencial y única del Ministerio Público.

Consultada sobre la diligencia, la mamá del Gallardo fue muy clara anoche: “Estuve toda la mañana y toda la tarde. Vi la exhumación de mi hijo, sentí nuevamente todo el dolor de una madre por su hijo yacente. La piedad por su martirio es el sentimiento que me acompañó. Me retiré porque ya no podía más, pero también porque vi un dejo de justicia en lo que pasó esta mañana, esta tarde, y lo que sé que pasará en la madrugada. Lo sé porque fui y soy su madre y entiendo que los médicos dirán la verdad, la que vimos todos, la que no se puede ni debe maquillar. Me fui confiando en los hombres lo que Dios ya dictaminó. Realmente me sorprendió la respuesta fiscal”, reflexionó.

Multitudinaria marcha por la verdad del caso Gallardo

La movilización popular recorrió las principales calles céntricas.

Masiva marcha de vecinos de los barrios del este. Foto gentileza Hijos.

El caso de Cristian Ezequiel Gallardo es un nuevo caso de violencia policial. Su muerte conmovió a la provincia. El joven de 23 años murió en circunstancias que se investigan en el interior de un furgón policial en Finca Independencia.

A los familiares y amigos del malogrado joven se sumaron organizaciones sociales y de derechos humanos con el fin de visibilizar el caso y exigir justicia por su muerte, por la que están acusados 4 policías provinciales.

Ricardo José Antonio Llaves (oficial) y los suboficiales Ricardo Ezequiel López, Lucas Maximiliano Ozuna y Jorge Antonio Olea fueron imputados por la fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, María Luján Sodero Calvet, por el delito de homicidio culposo en perjuicio de Gallardo.

Para casi todos los presentes la verdad de los hechos ya la tienen incorporada en sus mentes.

Aseguran que quedaron registradas en la madrugada del lunes cuando los policías entraron violentamente rompiendo una puerta de un domicilioparticular para aprehender a Cristian Gallardo.

Afirman que al joven lo tomaron del cuello y lo sacaron a golpes para introducirlo luego en el interior carrozado de una camioneta policial, donde se supone fue torturado hasta que dejó de existir.

Alicia Salas, madre de Cristian. La mujer declaró en la marcha que “quiere la pena máxima para los policías acusados del crimen”.

“Le arrebataron la vida a un chico de 23 años, padre de dos niños. Por ahí quieren decir cosas que no son. La policía no tiene derecho a quitar la vida”, se quejó Alicia.