Piden domiciliaria para un preso sin chances de vida

"Hemos hecho de todo para evitar más torturas sobre la humanidad de mi hijo Diego Oscar Posta (39), que se está muriendo de cáncer y no puede obtener la prisión domiciliaria. Pesa menos de 45 kilos, está abierto y lleno de tubos pero aún así tiene dos custodias en su puerta". El padre de Diego Oscar Posta relató que su hijo fue detenido por denuncias de una tía de su hijastra.

"Según dicen mi hijo la embarazó a los 14 años y ese chico nació sanito, hoy tiene cerca de cinco años y aunque mal parezca se está quedando sin su papá".

"Yo cuento esto porque a mi hijo lo trajeron del sur y lo encarcelaron. En prisión lo dejaron sin asistencia hasta que le reventó la vesícula. Así en ese estado desesperante nos lo quisieron devolver hace menos de un año. Ese episodio derivó en un cáncer porque nunca fue tratado. ni tuvo dieta ni nada de eso. Solo encierro hasta que quedó piel y hueso. Hoy voy a buscar amparo en los derechos humanos para que al menos muera en libertad, ya no tiene chances. No mató a nadie, quizá alguien en todo ese proceso sí, pero no va a pagar".

"Si cometió un delito sexual ya fue juzgado. Pero dejarlo morir sin asistencia, no es justicia. Para él no hubo nada. Ni quimioterapia, ni nada. No nos dejan siquiera hacercarle una ropa. está desnudo pero con dos guardias en la puerta", se quejó amargamente su padre.

El caso

En junio de 2106 personal policial de Río Grande dio cumplimiento de un exhorto judicial llegado desde la provincia de Salta en relación a una causa de abuso sexual.

Por orden del juez Diego Nicolás Rodríguez se reclamó la detención de Diego Oscar Posta de 36 años, quién está acusado del delito de abuso sexual agravado por acceso carnal y estar su víctima bajo su guarda y en convivencia. Posta llevaba unos meses residiendo en Río Grande donde se desempeñaba como albañil, alquilando una vivienda en calle Obligado.