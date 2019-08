La actitud de "diva" Jimena Barón con Susana provocó críticas en las redes

La estrella pop presentó La Cobra en el living más famoso, pero la entrevista no convenció. ¿Pasó algo en el backstage?

Dos potencias se unieron en la noche del domingo: Susana Giménez y Jimena Barón. Y aunque se esperaba que la estrella pop dejara algunas definiciones picantes y anécdotas que sonrojaran a la diva -como las que abundan en su álbum, La Cobra-, la entrevista dejó sabor a poco en las redes sociales.

"Jimena Barón es puro humo. Menos onda que yo de mal humor". "Es 'copada' en su Instagram, pero como invitada no garpa y no te rema una", "En Instagram se muestra normal y común y cuando va a un programa está en modo diva estrella", son algunos de los comentarios referidos a la presencia de la cantante en el programa.

Dos influencers también la fulminaron al recordar que ellos tampoco pudieron sacarle buenas respuestas cuando le hicieron notas, Martín Cirio (La Faraona) y Lizardo Ponce.

Sin embargo, una versión periodística explicaría el por qué de la presencia apagada de Barón. Según Lío Pecoraro, la estrella pop estaba afectada por asuntos personales y antes de salir al aire protagonizó momentos de tensión en el camarín.

En modo “diva estrella”

"Hasta hace minutos y antes del aire, momentos de tensión con la invitada. Me cuentan que llegó con siete personas, se encerró en su camarín, no quería ver a nadie. Parece que el novio la dejó de 'garpe' y no fue. Exigió una cantidad de peluqueros cual diva", escribió el panelista de Todas las tardes y citó a una fuente muy cercana al canal.



Aunque lo de las siete personas podría explicarse con sus músicos (interpretó dos temas en vivo), el faltazo de Mauro Caiazza lo confirmó la propia Barón. En un posteo en el que celebró que su disco se convirtiera en Oro, recibió las felicitaciones de su novio y ella le reprochó: "Avisame cuando llegue tu colectivo. Me debés un vermúfestejo". El bailarín estaba en su ciudad natal, Pérez.

En la entrevista, Jimena habló del complicado vínculo con su papá, que la abandonó a los cinco años y recién apareció una década después; del parto domiciliario de Momo en Italia y el éxito de su carrera como cantante. Uno de los momentos más comentados fue un pifie de la diva: dijo que Barón había empezado su carrera actoral en Grande Pa pero en realidad empezó en la película El Faro, a los siete años.

En el cierre, Jimena se lució con una versión acústica de La Cobra y se acabó. No hizo playback y sorprendió con su interpretación en vivo.

Fuente: TN Show