De Rossi se desvive por debutar en Boca

A cada paso que da, Daniele De Rossi continúa bañándose en el fervor de los hinchas de Boca. El mediocampista italiano no ve la hora de hacer su presentación con la casaca auriazul. Y trabaja a full.

El ex Roma tuvo un gesto profundamente profesional, que no hizo más que probar sus ganas por debutar en su nuevo club: se entrenó sábado y domingo para continuar con su puesta a punto y, a pesar de que el plantel tiene libres los lunes y los martes, volvió a practicar para cumplir con su plan: estar presente el martes 13 de agosto ante Almagro, por Copa Argentina, en el estadio Ciudad de La Plata.

De Rossi practicó en el complejo Pedro Pompilio ayer y solo estuvo acompañado por el defensor Lisandro López y el extremo colombiano Sebastián Villa, quienes se recuperan de sus lesiones.

Mañana, los dirigidos por Alfaro volverán a entrenar en Casa Amarilla desde las 9.30, de cara a los próximos encuentros: el 13 ante Almagro; el 18 ante Aldosivi por la Superliga; y el 21 ante la Liga de Quito en Ecuador, por la ida de cuartos de final de la Libertadores.

Mientras tanto, Boca sigue ofreciendo pastillas del italiano para que los fanáticos sigan entusiasmándose con el refuerzo estrella. El xeneize subió a sus redes sociales un anticipo de la entrevista que realizó el departamento de medios de la institución, y que le será enviada a través de un newsletter a todos los socios.

El posteo llevó como título un pequeño diálogo entre el periodista y el entrevistado:

—¿Por qué te decidiste por #Boca?

—¿Y por qué no?

En el breve corte de la entrevista, de apenas 32 segundos, De Rossi le declara su amor al club de la Ribera, al que conoció a través de Diego Maradona y del que quedó prendado, al punto de rever su idea del retiro para cumplir el sueño de vestir la camiseta oficialmente. “Me mueve la pasión por este club desde que era pequeño”, dijo, en la nota filmada en el vestuario de la Bombonera.

“Es un club grande, que quiere ganar, hacer las cosas como se debe, hacerlas bien. Me mueve la motivación de jugar al fútbol, y la pasión que siento por jugar al fútbol a nivel serio. Y este es un club que me permitirá jugar a excelente nivel de la manera que me gusta”, concluyó Daniele, quien ya acompañó al equipo en el empate ante Huracán (0 a 0) y en la victoria por Copa Libertadores frente a Atlético Paranaense (2 a 0), que depositó al equipo en cuartos de final de la competencia, en la que se cruzará ante Liga de Quito.

Para De Rossi, en la gran cita frente a Almagro, habrá que ver si actuará como titular o saltará al campo desde el banco de suplentes.