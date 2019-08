“Queremos defender la vida, creo que es un principio fundamental y desde ahí parte todo”

Rafael Cornejo desde hace seis años es gerente regional de la línea aérea Andes. Este año, recibió el llamado de Juan José Gómez Centurión para invitarlo a formar parte del Frente NOS como precandidato a senador nacional. Cornejo admitió que no pudo negarse. En un corto recorrido por el teleférico, el precandidato a senador habló en profundidad sobre los próximos debates que se avecinan en un año electoral. Expresó que la principal propuesta que mantiene NOS es defender la vida. “Creo que es un principio fundamental y desde ahí parte todo”, afirmó.

Se presenta en estas elecciones como precandidato a senador en la lista que lidera Centurión...

Juan José Gómez Centurión es un veterano de guerra, que conocí en Malvinas en el año 82 y ahora me convocó. Ante una convocatoria de una persona de los valores y los quilates como la de Juan José no puede decir que no. Estoy incursionando en la política, tratando de dar una cara distinta, mostrar una política diferente sobre todo pensado en los jóvenes que van a tener que elegir por primera vez a un candidato, para que vean que hay gente comprometida, que se está involucrando en política. Es bueno que caras nuevas empiecen a aparecer. Desde la política se puede hacer muchas cosas, se deben hacer muchas.

Viene de la actividad privada, es gerente de Andes, ¿por qué decidió saltar a la política?

Yo me retiré de la Armada después de 42 años, en el 2012, y después fui llamado para trabajar en la línea aérea Andes, donde estuve estos últimos seis años y medio. Hace unos meses me llamó Gómez Centurión y me planteó la posibilidad de acompañarlo como una cara distinta, con un compromiso distinto y con valores distintos. Ante una convocatoria de ese tipo es muy difícil decir que no. Uno desde la Armada y, por supuesto, desde la actividad privada, ve las cosas que se están haciendo; y si queremos cambiar, modificar y buscar algo mejor para nuestros hijos y nietos hay que involucrarse y creo que no tuve opción. Estoy muy conforme y muy contento, sigo en la actividad privada y haciendo campaña con mucho esfuerzo porque no tenemos un aparato atrás, no tenemos recursos para salir. Los medios que se nos acercan de forma amigable y nos ayudan.

¿Qué propuestas de campaña le están acercando a los salteños?

Básicamente lo que queremos es defender la vida. Creo que es un principio fundamental y desde ahí parte todo. Si en la propuesta está en juego la vida, creo que es una propuesta no válida. NOS es el único partido que en un 100% defiende la vida. Creo que a la vida la debemos defender desde la concepción. Estamos en contra de la ideología de género, estamos contra las cosas que vienen de afuera y nos quieren cambiar nuestra idiosincrasia. Salta es una provincia muy particular, que tiene muy arraigado toda una creencia, lo que es la familia, la tradición y se presenta así. Es una provincia de muchas tradiciones y creo que hay que mantenerlas. Tenemos unos patrones que hace 400 años nos acompañan, el Señor y la Virgen del Milagro y esa fe que se manifiesta en Salta, es una fe a rescatar y NOS quiere rescatarlo, no solamente a nivel provincial sino a nivel nacional. Para las otras propuesta, creo que el costo político en el país es tremendo y el costo del Estado se traduce en mayores impuestos; mayores impuestos se traducen en mayores cargas sociales, mayor carga para los empresarios; es más difícil llevar un negocio adelante. La propuesta es hacer un recorte de lo que es el gasto político y el gasto del Estado. El Estado no puede estar gastando lo que gasta. En en el Senado de la Nación tenemos 1.761 asesores o sea cada senador tiene en promedio 37 asesores. El legislador necesita asesores para poder trabajar, es cierto, pero tiene todas las organización del Estado para nutrirse de información. Suponete que la comisión de Pesca necesita sacar una ley y hay un senador que esta trabajando, va la Secretaría de Pesca y tiene toda la información que necesites, o va a una ONG que le van a brindar toda la información. O sea, que no se necesita tener una pequeña pyme dentro del Senado de la Nación para poder trabajar. A eso queremos ir, a esos sectores donde en el gasto es desproporcionado. El Estado debe achicarse y al achicarse vamos a poder bajar los impuestos, las retenciones, vamos a poder ser más competitivos. Es ilógico que el productor de Salta pierda el 65% del costo del producto poniéndolo en el puerto Buenos Aires, nos hace muy poco competitivos, sobre todo a las economías regionales.

Es muy probable que este año se quiera avanzar en una reforma laboral y previsional y que se vuelva a tratar la ley del aborto legal, seguro y gratuito. ¿Qué postura tiene sobre estos dos temas?

Sobre la ley del aborto somos muy claros, no se negocia absolutamente nada. Estamos absolutamente en contra del aborto y vamos a vetar desde el Senado todas las leyes o todas las propuestas que vengan ese sentido. Que le quede claro al ciudadano salteño, que si eligen mi persona para estar en una banca en el Senado, van a ser representados con absoluta claridad sobre lo que es la votación de la ley del aborto. No estamos de acuerdo, creemos que la vida es lo más importante a defender y es el valor que no negociamos, no transamos.

¿Y sobre los temas previsional y laboral?

Sobre el tema provisional... es un tema complejo. La respuesta que le damos a la gente de la tercera edad no está clara, estamos jugando con la edad de la gente que desgraciadamente se va muriendo. Es un tema que hay que abordar claramente. Con la reforma laboral, en Salta hay alrededor de 35.000 pequeñas pymes o emprendimientos comerciales, de los cuales 21.000 están fuera de la ley porque no pueden soportar la carga impositiva de lo que significa tener un empleado. Esa carga se debe reducir. ¿Cómo se reduce? Bajando el costo del Estado. Si bajo el costo del Estado, puedo bajar los impuestos y las cargas sociales voy a volver a incentivar la economía para que empiece a funcionar. La gente está obligada a tener su personal en negro para poder sobrevivir y ser rentables en cualquier negocio. Por eso yo creo que alguna reforma laboral es imprescindible. Imprescindible para darle ayuda al trabajador para que tenga más fuente de trabajo y podamos tener más gente activa trabajando en blanco, por supuesto y para que el empresario también pueda tener una situación de normalidad en su planta laborar. En Andes tenemos 380 empleados y el costo laboral de esos 380 empleados es muy grande. Las cargas sociales y las cargas impositivas hacen que una línea aérea sea muy difícil llevar adelante.

¿Debería ser más fácil?

A ver... ¿qué es lo que quiere el Estado? El Estado quiere que tengamos cada vez más exitosos empresarios, exitosos dueños de pymes, gente que trabaje, gente que genere recursos, para generar trabajo. Con esa generación de trabajo sacamos gente de la indigencia, de los planes sociales y los transformamos en gente para la actividad privada. Creo que la ecuación es clara, no debe ser fácil pero es clara. Debemos bajar el costo del Estado, debemos bajar los impuestos, debemos darles facilidades a los empresarios para que pueda incorporar personal y sacar de los planes sociales para incorporarlos a la empresa privada y de esa forma empezar a generar una matriz diferente del trabajo.

¿Qué mensaje final les deja a sus votantes?

Quiero que la juventud de Salta tenga en claro que estamos con caras nuevas. Venimos con un mensaje nuevo, venimos con una cara nueva, venimos con una propuesta nueva y venimos con un compromiso nuevo. A trabajar para la política, a servir y no ser servido, no trabajar de políticos sino trabajar para la gente.