El Fogón de los Trabajadores regresa con su carga de devoción

“Como ocurre cada año, el corazón solidario de gente trabajadora y algunas empresas, hacen posible que podamos afrontar este desafío”, dijo Pascar, principal propulsor del tradicional Fogón de los Trabajadores, que llevará a cabo su trigésima edición, mañana, a partir de las 21. La reunión folclórica solidaria se desarrollará en el anfiteatro Eduardo Falú, en Plaza España.

Destacados grupos y solistas se sumarán a esta fiesta en la que los artistas folclóricos tributan su devoción al Santo del pan y el trabajo.

El “Indio” Lucio Rojas y Sergio Galleguillo, serán los números centrales de la velada. Además, llegará Pipo (ex Tekis), con su propuesta Llokallas; también actuarán: Salta 3, La Cantada, Coqui Ríos, el Payaso Acuarela y el humorista tucumano Armando Alvarez. La conducción estará a cargo de Carmen Lía y Oscar Humacata.

Este año, el festival volverá con toda su carga de fe y devoción por San Cayetano, de la mano del canto y la música.

Preparar este encuentro artístico supone un enorme esfuerzo personal y económico, por eso Pascar llama a la puerta de todos los corazones solidarios, desde los artistas más encumbrados hasta el vecino anónimo que participa de la movida, ya sea con aportes económicos, sea con trabajo, transporte, asesoramiento, logística.

“Ya está todo preparado”, fueron las palabras de Pascar, el hombre que siempre se cargó sobre sus espaldas la responsabilidad de llevar adelante esta convocatoria musical.

“El corazón solidario de los auspiciantes siempre está presente, pese a la crisis del país, son muchos los gastos de organización. Los pasajes aéreos, hotelería, y otros egresos, se suman en cada edición, pero entre todos logramos llevar a delante esta convocante fiesta”, agregó Pascar.

“Sería totalmente ingrato no agradecer a tantas personas, como Policía de la Provincia , personal agentes de Tránsito, Bomberos, Brigadas de Rescatistas, personal de Samec, colegas de técnica y escenario, y lógicamente a todos los fogoneros que son, quienes mediante su aporte, los que permiten cubrir todos los gastos. Un párrafo aparte para los artistas que son el alma y el corazón de esta fiesta popular. Por este escenario desfilaron: Los Nocheros, Chaqueño Palavecino, Los Tucu Tucu, Los Manseros Santiagueños, Sergio Galleguillo, Cuty y Roberto Carabajal, Valeria Lynch, Luciani Pereyra, Carabajalazo, Tomás Lipán, La Cantada, Los 3 del Río, Facundo Toro, Los Tekis, entre otros. El sentido fue siempre agradecer al santo del pan y el trabajo, cada uno con su herramienta: los artistas con su voz, su canto; los medios con la difusión del Fogón. Así, cada uno suma su granito de arena”, acotó el principal organizador.

Seguramente no faltarán las sorpresas ya que los famosos siempre demuestran su corazón solidario y terminan por darse una vueltita...

Los Nocheros son los padrinos de esta gran convocatoria.

“Desde hace algunos años contamos con la ventaja del anfiteatro Eduardo Falú, lo que implica que el público cuente con mayor comodidad en el predio. De todos modos, se instalarán las sillas para los invitados y se montará una carpa para los artistas y la prensa”, aseguró Pascar.