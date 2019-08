“Quien asuma en diciembre tendrá un escenario más complejo que el que tuvo Macri en 2015”

A pocos meses de terminar sus 12 años de gestión frente al Gobierno provincial, Juan Manuel Urtubey se juega una difícil parada para su futuro político en estas elecciones nacionales. En un mano a mano con El Tribuno, el candidato a vicepresidente por Consenso Federal habló sobre sus expectativas.

¿Tiene lugar la “avenida del medio” en estas elecciones?

Nosotros planteamos la necesidad de construir un espacio político diferente al macrismo y al kirchnerismo. Somos conscientes de que tenemos que trabajar fuertemente en la construcción de este espacio, para eso las primarias nos son de gran utilidad porque nos sirven para mostrarles a muchísimos argentinos que no están en el tema político de todos los días que hay algo más que la opción entre el actual gobierno y el anterior gobierno. Que se puede trabajar con una propuesta superadora en ese sentido y eso es lo que nosotros queremos hacer en esta elección con Lavagna. Por eso para nosotros es el punto de partida de un camino que si las cosas salen muy bien podrán llevarnos a tenerlo a Lavagna de presidente y a mi de vice y sino será el inicio de un camino largo de construcción.

La polarización que se observa para estas elecciones quizás es más extrema de lo que fue en 2017, cuando usted en ese momento dijo que no pudo salir de esa coyuntura. ¿Cómo se rompe esa polarización tanto con su fórmula como con los candidatos que lo acompañan a nivel local?

Esto es una elección nacional. Indudablemente, Salta va a seguir la suerte nacional porque no se está eligiendo en una elección provincial sino que son candidatos nacionales. En esa lógica, obviamente, soy consciente que el actual gobierno y el anterior tienen una posición de poder realmente muy fuerte, pero nuestro desafío es tratar de encontrar un lugar ahí. Así que soy optimista de que la gente, si logramos que la sociedad pueda elegir con libertad y no tenga que optar apretado entre uno u otro, realmente podemos hacer una gran elección. Pero hoy es el punto de partida. Esto se resuelve en octubre.

Hay, lógicamente, dos opciones para usted en esta elecciones, gana o pierde. Vamos a hablar de las dos. En el caso que pierda, ¿qué va a ser de su carrera política?

Yo aposté a la construcción de un espacio político con coherencia, con convicciones. Si ganamos la elección está claro que podremos hacer una enorme transformación en Argentina. Si no ganamos, claramente va a estar planteado un nuevo espacio político en Argentina con sus referencias en las dos cámaras del Congreso Nacional y en muchas provincias argentinas o en prácticamente todas que permitirá justamente fortalecernos desde un nuevo espacio político para construir una alternativa en el futuro para el país. Hemos elegido un camino de largo plazo, no nos quedamos en una construcción electoral para ver cómo llegamos de la mejor manera a octubre. Queremos algo que tenga sustentabilidad en Argentina.

¿Y con cuáles grupos políticos o dirigentes políticos se vislumbra ese camino de construcción, en el caso hipotético de que no triunfen en estas elecciones?

Estamos plantando una elección en toda la Argentina, entonces vamos a ver que en el resultado electoral probablemente tengamos representantes de todas las provincias. Estamos construyendo un nuevo espacio, entonces, obviamente, va a darle visibilidad a nuevos dirigentes que desde Jujuy hasta Tierra del Fuego podrán plantear una mirada federal de la Argentina.

La pregunta también apuntaba a la experiencia reciente con Massa y Pichetto, con el que conformaba un espacio de construcción que aparentaba grande y se desarmó...

Esa experiencia no es buena. Claramente no ha salido bien la cosa. Pero, bueno, probablemente con nuevos actores, con un nuevo escenario político nacional, con estas opciones que invariablemente algunas perderán vigencia, otras sostendrán vigencia, probablemente los mapas no se repiten nunca de manera igual.

En esa línea, ¿nota un hartazgo en el humor social con la clase política, quizás algo similar a lo que su cedía en el 2001 con esto de “que se vayan todos”?

Sí, claramente yo veo eso. Por eso quiero ser muy prudente respecto del análisis de que va pasar electoralmente. Me parece que hay que escuchar a la gente. Hay que ver qué pasa en las elecciones del domingo, que, repito, es una elección que solamente son las clasificatorias para la elección de octubre, por lo cual me parece que hay que tomarlo como lo que más o menos está pensando la gente, pero la elección del 27 de octubre es la que va determinar el camino.

Pasando a la otra opción, que si es que ganan, ¿con qué país piensa que se van a encontrar, con algo mejor a lo que encontró Macri en 2015 o peor?

Esto es como una bola de nieve, cada vez se hace más grande. Entonces, cuando asume Macri como presidente llevábamos cuatro años de una economía que no crecía. El que asuma en diciembre va asumir con ocho años de una economía que no crece, con la diferencia de que los dos últimos años inclusive se cayó aún más. Entonces eso va agravando cada vez más, con mayor deuda pública y esencialmente con una fuerte caída en términos de competitividad de los sectores productivos y eso es lo que te genera realmente una situación de vulnerabilidad social importante que nos condiciona a las provincias y a la calidad de vida en todos lados.

¿El escenario será peor de que lo que encontró Macri?

Sí, es un escenario complejo.

¿Cuál es su postura con respecto al planteo que se hizo en contra de la digitalización de la transmisión de los datos del escrutinio provisorio?

A mí me hubiese gustado que la discusión de la reforma electoral sea ir a la boleta única electrónica, ir a un sistema que nos saque de la intermediación entre los punteros políticos y los más vulnerables de la Argentina. Me da la sensación que nos quedamos en la anécdota y en la discusión. Lo que estamos discutiendo es el modo de transmisión de los datos del recuento provisorio de la elección primaria. Me parece que no da para tanto, en lo personal.

¿No hay posibilidad de fraude?

Lo que pasa es que el escrutinio de verdad es el definitivo, no el provisorio. Y segundo me parece que para evitar ese tipo de cosas tenemos que ir a un sistema electoral diferente al que tenemos.

Como en otras elecciones, casi no se escuchan propuestas sobre una gestión de gobierno, ¿esto tiene que ver con que a los ciudadanos no les interesa escucharlas o a que los políticos no tienen que ofrecer más que el marketing proselitista?

Nosotros presentamos nuestras propuestas, hicimos una conferencia con Lavagna. Explicamos cuál era nuestra política en materia tributaria, en la generación de empleo, respecto a las pymes, en cuanto a las economías regionales. Lo hemos planteado, el problema es qué es lo que más tiene difusión y es la pelea de unos contra otros. El actual gobierno tiene poco para decir a la gente porque está en la gestión, entonces no puede decir que promete hacer tal cosa y uno dice por qué no lo hiciste. El anterior gobierno, que todavía no explicó muchas cosas, promete que va hacer cosas que no hizo. Entonces es muy difícil. Para ellos es más cómodo la pelea, unos critican a otros y viceversa y en la Argentina no queda nada. Nosotros lo que queremos es darle una opción a los argentinos que quieren elegir futuro y que quieren elegir algo distinto a la pelea.

¿Y se puede salir de la situación económica en la que está el país con lo que propone Lavagna?

Definitivamente. Primero hay un dato de la realidad, ya se hizo eso. Con Lavagna de ministro de Economía, la Argentina crecía a un 9 por ciento, teníamos superávit fiscal y de balanza comercial y no teníamos inflación. Ya se hizo y en un contexto internacional más desfavorable que este y ni hablar del contexto local que era un desastre. El problema es cuando tomamos como que el ajuste del modelo neoliberal actual, de la ortodoxia monetarista de este Gobierno, o la irresponsabilidad fiscal del anterior Gobierno son las dos únicas opciones. La Argentina tiene un camino enorme en el medio de eso.

Pasando al plano salteño, en las listas que se conformaron para estas elecciones nacionales el justicialismo aparece sin el protagonismo que solía tener antes. ¿No hay una autocrítica, como presidente del Partido Justicialista local, sobre esa situación?

Y tiene al candidato a vicepresidente de la Nación, que es el presidente del Partido Justicialista, que soy yo. Encabeza la lista de diputados Pablo Kosiner, pero nosotros somos un frente con más de 10 partidos por lo cual si vos armás un frente y te llevás todas las candidaturas quiere decir que el frente es un cuento. Nosotros armamos un frente de verdad, que es el frente que está gobernando Salta hace 11 años y medio y a nivel provincial nos ha ido bien siempre.

¿Considera que está bien de salud entonces el justicialismo salteño?

Sí... lo que pasa es que el justicialismo en la Argentina está viviendo una situación compleja. Vamos a ser honestos, los partidos políticos no han logrado todavía articular el cambio de funcionamiento de la sociedad moderna, no solo en la Argentina sino en el mundo. Entonces es casi una tarea casi experimental que tenemos que llevar adelante.