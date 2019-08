"Yo lo voto", Juliana Awada llamó a votar a Macri

Juliana Awada se sumó a la campaña ‘ Yo lo voto‘ con la que el oficialismo pretende despertar un efecto contagio en las redes sociales en los días previos a las PASO. ‘Este jueves a las 19 te invito a que publiquemos todos juntos esta foto en Instagram‘, escribió la primera dama, y compartió una foto suya en la que levanta un cartel con el rostro de Maurio Macri y el eslogan ‘Yo lo voto‘.

Esta publicación responde a un pedido que había hecho el Presidente en redes sociales en el que apuntó directamente contra el kirchnerismo, y señaló: ‘A nada le tienen más miedo que a personas como vos diciendo que me van a votar‘.

Tal como detalló Macri, esta campaña pretende despertar un ‘efecto‘ entre los votantes días antes de las elecciones primarias. Y agregó: ‘Tu declaración funciona como un cartel que fija una posición e invita a los otros a hacer lo mismo. No se necesitan argumentos, no es necesario dar explicaciones. Es tu autoridad, tu confianza, tu credibilidad, la que tus relaciones valoran para acompañarte en tu decisión‘.