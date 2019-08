Ibarra: "Hay que apostar a la tecnología en los trabajos"

En medio de la delicada situación económica que vive el país, mantener las fuentes de trabajo es clave. El precandidato a diputado nacional José Ibarra señala que se debe apostar a la tecnología para fortalecer el mercado laboral, al tiempo que señaló que en el reordenamiento laboral no se deben tocar los derechos adquiridos.

Ibarra, quien busca ser diputado nacional, es candidato por la lista Un Cambio para Salta" y forma parte del frente Juntos por Salta, que lleva como candidato a senador nacional a Juan Carlos Romero.

El sindicalista competirá en las internar del frente con Miguel Nanni, quien también busca ser el candidato a diputado nacional. Mauricio Macri es el candidato a presidente de este espacio.

"Hoy, en lo que hay que trabajar es en la capacitación del obrero. En el campo tenés máquinas para cosechar, que si no te capacitás no podés ni prenderlas. Hay que darle valor agregado a la mano de obra", afirmó el actual senado provincial.

En esa línea, afirmó que la discusión que se viene en materia laboral la tendrá que dar cualquiera sea el presidente que gane. Al tiempo que habló de una readecuación laboral. Más allá del debate que se viene dejó en claro: "No vamos a renunciar a nuestros derechos adquiridos, como vacaciones, aguinaldo, jubilación".

El dirigente aseguró que por la situación que vive el país va a impulsar un proyecto para declarar la emergencia alimentaria, pero que no será un beneficio para toda la vida. "Esto sería por una emergencia que pasa esa familia, en la que el papá perdió el trabajo. Sería por una equis cantidad de tiempo. El hambre no espera. Todos los días hay que darle de comer a los hijos. La norma sería bien diseñada y controlada, no hasta que se muera el beneficiario. También a ese papá hay que ayudarlo a que vuelva a encontrar trabajo", dijo.

Otra de las iniciativas que propone Ibarra tiene que ver con el PAMI. "Hay una gran deuda por parte del PAMI, que es la caja de todos los gobiernos que pasan. No puede ser que si es caja de todos los gobiernos no se pueda sacar una ley de remedios gratuitos a todos nuestros jubilados, porque ganan una miseria y la mayor cantidad de la plata se les va en remedio", aseguró.

Por otro lado insistió con que hay que derogar las PASO. "Se gastaron $4.000 millones de todos los argentinos, que en la situación que estamos se podría destinar a los comedores, a las salitas, a los maestros. Dicen simultáneas y abiertas, pero cada provincia hizo las elecciones cuando quiso", remató.