Cristian Chavarría: “Todavía sigue doliendo el descenso, no lo supero”

Cristian Chavarría nació el 2 de febrero de 1999 y a los 7 años llegó a Juventud Antoniana. Desde infantiles, pasó por todas las categorías hasta que, en el 2016, J. J. López lo convocó al plantel que en aquel tiempo compitió en el Federal A. Luego, el jugador no fue tenido en cuenta, pero Gustavo Módica otra vez lo llamó para formar parte del grupo de jugadores que dirigió en 2018. Claro que, en esta última etapa del santo, Chavarría conformó el plantel que perdió la categoría, el propio jugador dijo: “Trato de no pensar y cada vez que lo hago uno se bajonea”.

No venías conforme por tu rendimiento en los partidos que jugaste en el Anual. ¿A qué se debe?

La verdad que no estaba conforme de cómo venía jugando. Cómo estaba haciendo las cosas en los partidos. Y por suerte en el último partido sentí que levanté un poco, claro que me falta muchísimo para volver al nivel que tenía, pero por algo hay que empezar.

¿A qué apuntás este bajón?

Es algo que se maneja más en lo psicológico. Si me convenzo de que tengo que recuperar el juego que mostré y que me llevó a jugar en el torneo Federal A, lo voy a hacer. Todo es cuestión del convencimiento de uno mismo.

¿Juventud siempre exige mucho, por más que juegue el Anual?

Uno jugando acá sabe que tenemos mucha exigencia. Acá hay que ganar todo en la categoría que estés.

¿Quedó el duro golpe de haber descendido del torneo Federal A?

Siempre que hablo lo digo, porque todavía no lo supero. Trato de no pensar y cada vez que lo hago uno se bajonea y es algo muy feo. Todavía sigue doliendo el descenso Y hay que saber cómo evadirse de eso.

¿Venís de bajón en bajón?

Estuve así desde que descendimos, nos pasa algo así.

¿Y cuándo sentís que más afecta?

Generalmente, cuando mirás las fotos se vienen esos recuerdos de las cosas y de los momentos que nos tocó vivir. Más que todo por haber pasado algo así. Ahora hay que revertir la situación y tratar de levantarse lo más rápido posible.



Lo que pasó en el Federal A también repercutió en otros jugadores como Nico Pérez y el Momoto Gó mez, por citar a algunos...

Tratamos de no tocar mucho el tema porque sabemos que a todos nos golpea por igual.

Jugando los partidos, en cada entrenamiento y en el día a día ya tiene que quedar atrás aquello...

Es algo que debo superar y ni pensarlo. Pero es algo que cuesta. Por lo menos, a mí me está costando.

Y les pudo haber afectado en el partido que perdieron contra Pellegrini por la eliminatoria para jugar la Copa Salta.

No. Para nada. Ese día fue un partido aparte. Fue un mal día que tuvimos en general. A ellos le salieron las cosas e hicieron un buen partido. Nosotros, todo lo contrario, porque tuvimos errores y detalles que nos terminaron costando el partido y quedamos afuera.

Al actual DT de Juventud le queda ese gran desafío de armar y amalgamar el nuevo plantel.

Se trata de armar como una base ya para lo que viene. Por algo se sumaron chicos nuevos que lo están haciendo de una forma excelente y aportan un montón en el grupo.

¿Cómo ves este nuevo grupo?

Como los jugadores lo demuestran partido a partido y eso es bueno. Tienen muchas condiciones los chicos. Se está armando un muy buen grupo. Además, son excelentes personas. Y todo eso suma. Son muchas cosas que hay que tener en cuenta y la cumplimos bien para pensar en algo grande.

¿Qué nos podés decir sobre la experiencia con que cuentan algunos refuerzos que llegaron?

Por ahí cuando a uno no le están saliendo las cosas son los que aparecen para hablarte. Demuestran la experiencia con que cuentan, te aconsejan. Tratan de que uno siga creciendo.

¿Del Regional que vendrá algo se va vislumbrando o más están enfocados en el torneo local?

Nosotros más que todo estamos enfocados en lo de ahora. Esto es la base para jugar el Regional. Andando bien acá uno ya llegará al Regional de buena forma en el aspecto físico y en lo futbolístico. Así que son factores muy importantes y que cumplen un papel esencial. También nos vamos preparando de a poco para ese torneo.

¿Cuál es el mensaje que les brinda el DT Adrián Cuadrado?

Nos habla mucho y trata de enseñarnos y acomodarnos, dependiendo de las características de cada uno. Uno entiende que nos inculca lo mejor que sabe para lograr lo mejor del equipo.

El no concretarse el interés de San Martín de Formosa para contar tus servicios también te dejó con algo molesto...

Fue una oportunidad, pero ya pasó. Claro que me molestó en su momento. Me mantuvo muy pendiente del tema. Ahora, quejarme y seguir pensando no tiene sentido. Lo que queda es aprender a manejar un poco más las emociones. Y mirar para adelante para seguir progresando.

A nivel nacional e internacional, ¿tenés algún referente en el fútbol?

Nada en particular. Generalmente trato de ver de todo y sacar lo mejor de cada uno, para luego tratar de aplicarlo en un campo de juego.

Se te nota algo exhausto, ¿por qué?

Bien de ánimo. Pero un poco cansado, porque hoy (por el miércoles) entrenamos doble turno. Pero, gracias a Dios, todo bien.

¿Estás convencido de que tu momento tiene que llegar?

Sí, claro. Pero también sigo estudiando. Pero mi sueño es jugar. Hacer todo el esfuerzo para llegar lejos.

¿Qué estás estudiando?

Ahora empecé a estudiar abogacía a distancia.