Kirchnerismo y PJ buscan un candidato de consenso, tras el revuelo por el nuevo frente

La definición del candidato a gobernador por el frente kirchnerista surgirá de la búsqueda de consenso entre el Partido de la Victoria y el Partido Justicialista.

Si fracasa esta instancia, se dirimirá en las PASO del 6 de octubre, pero los únicos precandidatos serán Sergio Leavy y Miguel Isa, reveló anoche a El Tribuno el referente del PV, José Vilariño.

El compromiso quedó asentado en el acta que se firmó sobre la hora para que el PJ forme parte del kirchnerista Frente de Todos en las elecciones provinciales de noviembre.

El sorpresivo acuerdo generó un revuelo en Unión por Salta, el frente que para las elecciones nacionales apoya la formula presidencial de Roberto Lavagna con Juan Manuel Urtubey.

El gobernador,l titular del PJ salteño, quedó en una situación más que incómoda, aunque según Santiago Godoy, otorgó libertad de acción. En su cuenta de Twitter, Godoy publicó: "hablé con Urtubey y él dio libertad de acción, nos liberó".

El paso que dio el PJ, no obstante, desarticuló al frente Unión por Salta para las próximas elecciones provinciales. El desbande de partidos de este espacio y el rápido refugio en otros sectores es interpretado como un síntoma del cambio de ciclo del poder político en la provincia.

Godoy también publicó: "entendimos que debíamos volver a las raíces y juntarnos todos, y esto me da mucha alegría por la unidad del peronismo".

El titular de la comisión de acción política del PJ hizo notar que se siente bien con la actualidad del peronismo "porque logramos armar un buen frente y ahora nos toca terminar de constituirlo. Lo hicimos con respeto entre todos los partidos que forman parte de este espacio que va a lograr representar a todos los sectores".

En el marco de la libertad de acción que mencionó Godoy, los partidos de Unión por Salta decidieron nuevos rumbos de cara al futuro panorama político provincial.

El PJ, Felicidad y Libres del Sur se fueron con Leavy. Otros terminaron con Sáenz y con Alfredo Olmedo.

Para la elección nacional, Unión por Salta se conformó con el PJ, Partido Renovador de Salta, Memoria y Movilización Social, Unión Victoria Popular, Felicidad, Movimiento Libres del Sur, Salta Federal, Salta Independiente, Partido Identidad Salteña, Primero Salta y Frente Plural.

De este lote, el PJ, Felicidad -este partido fue creado por seguidores de Miguel Isa- y Libres del Sur se fueron con el kirchnerismo.

Al Frente Olmedo Gobernador se incorporaron Salta Independiente y el Partido Renovador de Salta.

En el entorno olmedista no aseguran nada sobre la eventual precandidatura a la vicegobernación de la senadora nacional y titular del PRS, Cristina Fiore.

Hacia el Frente Sáenz Gobernador se fueron el Frente Plural con Matías Posadas y Salta Federal con Andrés Zottos. Ambos dirigentes aspiran a ser precandidatos a la Intendencia de la ciudad de Salta.

También se sumaron a Sáenz los partidos Unión Victoria Popular y Memoria y Movilización Social.

Por otra parte, en la elección provincial ya no estará en el kirchnerismo el Frente Grande. Esta fuerza no fue autorizada a incluir la formula presidencial y en las primarias de este domingo tendrá boleta corta en senadores y diputados nacionales.

Desde el kirchnerismo también se fue con Sáenz el Frente Salteño, fuerza que en su momento presidió Javier David.

Luego de la última renovación de autoridades del PJ, el diputado nacional apareció como miembro de la mesa del Consejo Provincial justicialista.

David intentó ser candidato a senador nacional del frente K, pero terminó sumandose al frente de Sáenz.

Lamentó ver en el Tribunal Electoral al PJ pidiendo permiso a otros frentes, a las 12 de la noche, "a ver si los dejan participar".

En medio de las repercusiones por las sorpresas en el cierre de alianzas, los partidos siguen adelante con el proceso para las elecciones primarias provinciales que se realizarán el 6 de octubre.

Todos los partidos políticos y frentes electorales salteños deben seleccionar a sus candidatos a cargos provinciales en elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Este mecanismo rige incluso para aquellos partidos o alianzas que presenten una lista única.

“No quiero atar a nadie”

“Algunos se sorprenden cuando les digo que vine a liberar a los ciudadanos y dirigentes de otras ataduras; también los vine a liberar de las ataduras conmigo. No quiero atar a nadie a mi suerte, ni a la suerte de un proyecto político”, señaló anoche Juan Manuel Urtubey al hablar en el cierre de campaña de los precandidatos a legisladores nacionales del frente Unión por Salta. “Quiero que cada uno de ustedes pueda construir su destino con toda la dignidad que lo tiene que hacer. Prescindencia no es ausencia, no pretendo dejar un delegado acá, porque si aquí hay algo que tenemos marcado a fuego los salteños, es la dignidad de nuestra gente. Nosotros no tenemos delegados”, continuó. El frente Unión por Salta no estará presente en las elecciones por cargos provinciales.