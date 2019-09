Figueroa Reyes, un apellido con historia

Robustiano Figueroa Reyes no descansa...ya está preparando una nueva presentación. Será mañana miércoles, en la sala Torcuato Tasso, en Buenos Aires, donde ofrecerá en pleno su repertorio, en su mayoría con temas de su autoría.

“Me entusiasmo la idea porque se trata de una importante sala de Buenos Aires, por donde desfilaron artistas de la talla: María Creuza, Víctor Heredia, Susana Rinaldi, Amelita Baltar, Julia Zenko, Jairo, La Porteña Jazz Band, entre tantos otros. Estaré acompañado por cinco músicos y subirán cuatro invitados, siempre interpretando canciones de mi autoría. Será una noche diferente, para compartir con amigos”, adelantó Robustiano.

“La ocasión será propicia para presentar mi último material discográfico titulado De nuevo estoy de vuelta. Por suerte tuvo buena repercusión entre los amantes del género y con el correr del tiempo lo voy ofreciendo en distintos puntos del territorio nacional”, agregó el hermano del recordado Hernán Figueroa Reyes.

También adelantó que en los próximos meses organizará un espectáculo netamente salteño en una de las tres mejores salas de Buenos Aires “Ya inicié las gestiones para ofrecer una noche salteña en el Teatro Coliseo, con artistas que pintarán sobre el escenario toda la rica historia de nuestra provincia dentro del folclore”, acotó.

“Recientemente el gobierno me hizo entrega del reconocimiento al Mérito Artístico. El mismo tiene como propósito mejorar la situación de quienes con su invalorable aporte contribuyeron para que el arte y la cultura salteña trasciendan las fronteras. Por ley, se benefician los creadores literarios, plásticos, artesanos, compositores musicales e intérpretes de obras de autores salteños”, sostuvo Figueroa Reyes.

El mencionado cuenta con un espacio cultural en la capital salteña “Hace tres años me radiqué en Salta, en Buenos Aires quedaron mis hijos Rodrigo y Matías. Hace un tiempo inauguré el nuevo centro cultural y artístico Figueroa Reyes, en la calle Martina Silva de Gurruchaga 78. Funciona una peña, y también talleres de luthería, mosaiquismo, literario, folclore, tango, canto, vocalización y coplerío.

Robustiano Figueroa Reyes esn artista más comprometido con la composición. Su nombre adquirió notoriedad cuando escribió la zamba: Mujer, niña y amiga.

Sin dudas, Robustiano viene de una familia de artistas “Mi padre fue José Hernán Figueroa Aráoz, un reconocido salteño de la pluma, era un escritor costumbrista, novelista y narrador. Mi madre nació en Buenos Aires: Mariela Reyes, una actriz de cine y teatro. Una vez fue premiada como el premio revelación, que hoy sería como el Martín Fierro. Además, participó en la destacada película ‘Qué Dios se lo pague’. Cuando mis padres se separaron nos fuimos a vivir a Buenos Aires con mi mamá, yo tenía 7 años, y Hernán tenía 14. También tengo dos hermanas por parte de mi papá: Verónica y Adriana.

“Fuí revelación del Festival de Cosquín en el año 1969; con mi guitarra recorrí en varias ocasiones el país. También llevé mi repertorio por Chile, Paraguay y Uruguay. Junto con Los Chalchaleros hicimos una gira de ocho meses por España. Luego me quedé por tres años en ese país europeo. Cuento con cerca de 400 canciones de mi autoría, de las cuales 100 fueron grabadas por reconocidos artistas, como: Los Fronterizos, Los Tucu Tucu, Los Chalchaleros, Los Quilla Huasi, Los del Suquía, Los Manseros Santiagueños, Los Altamiranos, Gina María Hidalgo, Julia Elena Dávalos, Horacio Guarany, Chango Nieto, Zamba Quipildor, Carlos Torres Vila, Cacho Santa Cruz, Jorge Rojas, Vale 4, Chaqueño Palavecino, y mi hermano Hernán”, dijo finalmente Figueroa Reyes.