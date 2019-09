Masiva convocatoria del “1º Concurso de la Asadora”, en El Carril

Una vez más, la Estación Zuviría de El Carril atrajo la atención de los salteños y turistas. Esta vez, fue el 1º Concurso de la Asadora, que se desarrolló el fin de semana el que asombró por la convocatoria y por la destreza de las cocineras. Los tres primeros puestos fueron para Mirta Siares, Gloria Ruiz y Sandra Orríjola. Cada equipo estuvo integrado por una asadora y una fogonera.



Sumaron su presencia en el evento, Miguel “Charqui” Alvarado y los cuatro maestros del fuego: Marina Yapura, Jimena Pistán Ricardo García. Los acompañaron, el intendente Efraín Orosco, el jefe comunal del municipio de Marul, Córdoba; Daniel Alberto Costatino, la campeona nacional de las asadoras Marisa Fierro, miembros del área de Cultura del Gobierno de Córdoba y de la Provincia de Salta, el diputado nacional Sergio Leavy, entre otras autoridades.



Sobre las actividades en El Carril, Marisa Fierro expresó: “Estamos muy contentos que nos hayan invitado. Es muy lindo que se animen las mujeres. Las participantes aplicaron distintas formas de cocción. Aquí se acostumbra mucho, por ejemplo, asar a la estaca, cosa que en Córdoba no. Pero la verdad es que me sorprendieron las chicas y me encantó el lugar. Fue una competencia muy pareja, por el muy buen nivel de las asadoras”.



Por su parte, el “Charqui” Alvarado señaló como muy “acertada decisión de traer a El Carril el certamen de asadoras que comenzó en 2014 en Córdoba. La convocatoria fue todo un éxito. La mujer tiene que animarse a mostrar lo que sabe. Comenzamos con 12 mujeres asadoras en el país y hoy son mas de 30”.

Frente a la expectativa que generó la propuesta y la concurrencia masiva de público, Orosco señaló: “Fue realmente un éxito este nuevo certamen de la mujer asadora, que por primera vez que se realiza en nuestro municipio y que es un selectivo para participar de las instancias nacionales”