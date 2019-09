El pueblo marchó en apoyo del doctor Chiodini

La noticia de que el médico Osvaldo Chiodini fue detenido luego de ser acusado de abuso por una paciente fue un escándalo que saltó a los medios nacionales, pero que en la comarca de Pichanal no sorprendió a la mayoría de los vecinos que atribuyen lo ocurrido a una maniobra política. Ocurre que el médico es un concejal, férreo opositor al intendente Jalit, y además es candidato a diputado provincial en las filas de Sergio "el Oso" Leavy, candidato a gobernador de Salta con muy buen pronóstico en las urnas. Más allá de lo que teje por debajo la política con sus hebras mancilladas, lo que más dolió entre la gente del pueblo es que el médico, apenas sobreponiéndose a un cáncer, con esta terrible acusación tuvo una descompensación que lo dejó en terapia intensiva. Entonces decidieron marchar pidiendo justicia y deseando que las fuerzas no lo abandonen para luchar. También sus hijos lo honraron en las redes sociales y miles de personas expresaron solidaridad y deseos de que triunfe la verdad.

Con una trayectoria considerable en la medicina y la política local, y sin antecedentes conocidos relacionados a un proceder indebido para con sus pacientes, Osvaldo Chiodini fue detenido el jueves pasado y luego debió ser hospitalizado en terapia intensiva.

Su hijo Mauricio escribió en Facebook: "Hoy me sentí morir. Sentí que un pedazo de mi alma se desprendía cuando mi papá fue ingresado a terapia intensiva. Al entender que lo puedo perder para siempre, un montón de recuerdos se cruzan por mi mente. Uno de ellos cuando era pequeño. Él siempre me llevaba a que lo acompañe en su trabajo de visitar abuelos enfermos. La labor que él me encomendaba con solo seis años era rezar para que los abuelitos estén mejor y la suya hacer todo lo posible como médico. Hoy me toca rezar por él, cuidarlo, hacer todo lo que está en mis manos para que salga de esta situación desesperante en la que lo pusieron. Él para mí siempre será un ejemplo a seguir, es mi guía, es mi norte, es mi viejo. De él aprendí a ser humilde y su integridad con la que siempre trabajó y vivió. Me transmitió su pasión y coraje, porque hay que tener coraje para ser diferente... solo pido que la verdad haga justicia".

Su hija Antonella le dedicó la canción "Como la cigarra", y escribió: "Mi papá: el héroe sin capa ni escudo... Un hombre con una capacidad intelectual, de gestión, de escucha, inigualables. Mi papá es resiliencia... pero se olvidó que los héroes reales no tienen capa, no tienen escudo y son vulnerables al daño de los malvados...".