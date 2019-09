Detuvieron a un funcionario de Migraciones

Según las fuentes consultadas por este medio, el agente de Migraciones fue detenido por personal de Gendarmería luego de encontrar en su poder elementos probatorios que habrían confirmado el delito. Si bien no se conocieron más detalles del caso, las fuentes revelaron también que el sujeto -de quien no se proporcionó identificación- venía cometiendo este tipo de ilícitos desde hace tiempo y llegó a acumular varias denuncias en su contra. La última habría sido de un ciudadano peruano que ingresó por el puesto de control de Salvador Mazza y al tener un faltante en su documentación, le habrían solicitado el pago de dos mil dólares para ingresar al país evitando “algunos controles”.

El Tribuno pudo averiguar que la denuncia llegó a Gendarmería, órgano que tiene el poder de Policía Migratoria Auxiliar y que ya se encontraba trabajando sobre otras ocho denuncias anteriores por el mismo tema. Tras la última presentación contra el inspector, los efectivos procedieron a una requisa al acusado a quien le encontraron oculta en el interior de su zapatilla, una suma de dinero que guardaría directa relación con la denuncia del ciudadano peruano, además de documentación extranjera y otros elementos probatorios. El sujeto quedó detenido y trasladado al Escuadrón 61 de Gendarmería Nacional, mientras avanzan las investigaciones para saber si el funcionario actuaba solo o contaba con cómplices, por lo que no se descarta la posibilidad de una banda dedicada a cometer este tipo de delitos.