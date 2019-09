Empresarios salteños admiten que no pueden pagar el bono

Los empresarios salteños aseguraron que no podrán afrontar el pago de uno bono de 5 mil pesos a los trabajadores debido a los números rojos del sector privado. Piden, en tanto, que se aplique la compensación de los aportes personales, como ocurrió con el bono de 2 mil pesos.

Los empresarios hablaron con El Tribuno minutos después de que el presidente Mauricio Macri saliera a contestar las críticas que recibió de parte de los industriales a nivel nacional.

"Las pymes están destruidas. Estamos negociando que el bono de 5 mil pesos sea igual que el de 2 mil pesos, que se tome el formulario 931 como crédito. Hoy la pyme no está en condición de enfrentar ese nuevo requerimiento", expresó Daniel Betzel, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta.

Afirmó, además, que los empresarios entienden que el asalariado necesita de ese plus, pero remarcó que las ventas tuvieron una caída interanual del 18 por ciento.

El empresario criticó que el Gobierno no haya convocado a las cámaras empresarias para discutir este tema. "Nos enteramos por los medios, no hubo llamado. Estamos pidiendo audiencia con Dante Sica (ministro nacional de Producción y Trabajo). Estamos convencidos de que a la plata la necesitan los trabajadores y eso seguramente iría al consumo, pero la realidad es que no lo podemos pagar", admitió Betzel.

El empresario afirmó que los comerciantes venían con una leve mejora en la expectativa por el relanzamiento de los programas Ahora 12 y Ahora 18; sin embargo, después de las primarias de agosto, la situación volvió a decaer.

Por su parte, Julio Usandivaras, presidente de la Unión Industrial de Salta (UIS), estima que la mayoría de las empresas no podrá afrontar el nuevo pedido de la Casa Rosada. "Nosotros reconocemos la complicada situación que se está viviendo y, por ende, los trabajadores tienen necesidad pero hay empresas que están pasando un mal momento", expresó.

El titular de la UIS señaló que 5 mil pesos para una pyme no es lo mismo que para una empresa grande, y propuso que el monto debería ser proporcional al tamaño de la empresa.

El dirigente también sugirió que ese dinero forme parte de paritarias como el año pasado.

Más críticas

"No todas las empresas son iguales en cuanto a su poder adquisitivo y no todas las regiones tienen la misma situación. Cuando no se consideran esas cuestiones, a algunas empresas les va a hacer mucho más daño que otras. Ese el consenso que hay que buscar previamente", manifestó Usandivaras a este medio.

Dante Sica anunció el lunes que el Gobierno estaba cerca de concretar un acuerdo entre gremialistas y empresarios para habilitar un bono de cinco mil pesos para los trabajadores del sector privado.

Sin embargo, los empresarios de Buenos Aires y otras provincias salieron al cruce y plantearon serias objeciones a la propuesta.

"Fue una sorpresa porque la medida no fue consensuada con las cámaras empresariales. Siempre sorprende una decisión de este tipo porque te terminás enterando con los medios de prensa. Nosotros somos amigos del consenso y pensamos siempre que si hay dialogo, se llegan a mejores acuerdos que si son impuestos o sorpresivos", destacó el titular de la UIS.

"Insisto, nosotros reconocemos la difícil situación, no somos ciegos de lo que esta pasando, pero no queremos que una pequeña ayuda de hoy tenga que significar que una empresa baja la persiana. El consenso siempre es importante porque dejan contento a todos", enfatizó.