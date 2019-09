Acusan a jugadores de México de irse de fiesta con mujeres

La Selección de México quedó envuelta en un nuevo escándalo por la presencia de algunos integrantes del plantel en una fiesta con mujeres, horas antes de la goleada sufrida ante Argentina en el último amistoso disputado en Estados Unidos.

Medios e hinchas mexicanos, como Medio Tiempo y la cuenta de Twitter @botinerasdelmu1 publicaron en las redes sociales fotos y videos de la salida que tuvieron los jugadores. "Chicharito" Hernández y Miguel Layún, entre otros, fueron vistos en una discoteca en Nueva York, mientras que las supuestas amantes se mostraron muy cercana a la Selección de México e incluso se habrían alojado en el mismo hotel de concentración en San Antonio, Texas.

Las modelos e influencers involucradas son la mexicana Kevy Caputo y la argentina María del Mar Molar, quienes se mostraron muy cercanas a la Selección de México durante toda la gira y viajaron de Nueva Jersey a San Antonio, el mismo trayecto del "Tri" en esta Fecha FIFA.



Esto quedó confirmado según se pudo ver en las fotos y estados de Instagram que compartieron las modelos. Además, se habrían alojado en el mismo hotel de concentración del equipo y luego presenciaron la dura derrota del "Tri" ante Argentina en el estadio.

La cuenta @botinerasdelmu1 fue más allá y mostró las capturas del momento en el que "Chicharito" Hernández, a quien muchos señalan como "amigo" de María del Mar, y Layún, vinculado a Kevy, comenzaron a seguir en Instagram a las mujeres y aplicaron algunos "likes" a sus publicaciones.

Frente a la gran repercusión que alcanzó este hecho, Miguel Layún compartió un video en su cuenta de la red social y dio detalles de la salida que tuvo con sus compañeros, entre los que se mencionó también a Héctor Moreno, Guillermo Ochoa y Marco Fabián. El lateral derecho negó rotundamente haber estado involucrado con las modelos, y mucho menos que esta situación haya generado la merma en el juego ante Argentina.

El descargo de Layún:

"Como habrán visto hay algunos medios que están sacando algún video donde nos salimos de la concentración y que supuestamente se están manejando varias versiones que nos fuimos después del partido de Nueva York de fiesta. Se está creando una historia ahí un poco desvirtuada de lo que pasó y la verdad que da un poquito de flojera tener que explicar o aclarar, pues yo creo que al final de cuenta es más sano hacerlo y no dejar que se desvirtúen las cosas como pasaron.

Nosotros el día del partido tuvimos un rato libre que habrá sido de las 15:30 de la tarde hasta las 20:50 que teníamos agendada una cena grupal. Tuvimos un rato de esparcimiento, cada quien hizo lo que gustaba hacer. Algunos nos juntamos y nos fuimos a un bronch que se hace tipo bar-discoteca a las cuatro y media de la tarde. Pasamos un rato y obviamente está por entendido que hay más personas en ese lugar y sobre todo que no van a buscar los momentos en los que nosotros estemos tranquilos. Siempre van a buscar la manera dejarte mal parados o expuestos.



Las imágenes de los jugadores en la fiesta que se volvió viral

Tuvimos un rato libre donde estuvimos algunos reunidos y a las 20:50 estábamos perfectamente con el grupo. De hecho no infringimos a ninguna regla de Federación. Ni siquiera tomé ni conozco a las chicas que salen en la foto o el video delante mío. Es lo más curioso. Al final de cuenta siempre buscan el momento donde las imágenes puedan prestarse a un mal entendido. Tampoco me parece justo que se busque en todo momento crear una historia donde haya comidilla, para que los medios tengan material y ustedes se quejen aprovechando el mal partido que tuvimos contra Argentina y se haga una historia más compleja de lo que es.

Siempre van a hablar pero a veces creo que es importante aclarar ciertas cosas. Al final de cuentas cada quien tiene sus acciones y todo. No sé si salió porque perdimos o no, honestamente me da igual. Es gente que le gusta crear este tipo de contenido. Ya me pasó hace varios años que me inventaron un contenido. Al final de cuentas si no sales y cuentas las cosas se presta a hablar sobre un tema que no es cierto. Quería agradecerles a todos los que están viendo el video.

Finalmente, recalcar y decir que sí salimos, fuimos a pasar un rato pero de eso a las historias que se están haciendo es totalmente diferente y totalmente abismal las situaciones entre unas y otras. Desafortunadamente el partido no fue de lo mejor, al final de cuentas fue un partido donde ellos aprovecharon sus contraataques y virtudes que sabíamos desde el principio, pero eso no tiene anda que ver con este video. La gente que me conoce de verdad no tendría que explicarle eso, pero para los que no tienen la oportunidad de conocerme para eso están los medios y las redes sociales. Les mando un fuerte abrazo y espero que la pasen bien".

