Rossi: “Los problemas sociales se resuelven con políticas económicas”

“Está claro que cuando hay crisis económica, se siente en todos los sectores; pero la cara más cruel de la crisis es la de los que menos tienen”, expresó este jueves el presidente del bloque Frente para la Victoria, Agustín Rossi, al hacer uso de la palabra sobre el final del debate de la emergencia alimentaria.

A su juicio, “lo que estamos haciendo hoy es dar una respuesta por parte del Estado a una demanda creciente en la Argentina que ha sido verbalizada por diferentes sectores sociales. La verdad que cuesta encontrar una demanda tan unánime: la Conferencia Episcopal Argentina, la CGT, las organizaciones sociales, los intendentes, los gobernadores, han solicitado mejorar los niveles de asistencia alimentaria que existen hoy en la Argentina”.

Rossi afirmó que “todos registramos el aumento de los alimentos y lo que sucedió después de la devaluación post PASO”. Empero, reconoció que “los problemas sociales no se resuelven con políticas sociales; se resuelven con políticas económicas. Lo que estamos haciendo acá es (dar) paliativos para superar la emergencia, pero estamos convencidos de que los problemas sociales se resuelven cuando la Argentina retome un rumbo de crecimiento económico, se generen más puestos de trabajo, vuelva a existir la movilidad social ascendente, que es lo que al menos nosotros claramente aspiramos”.

“Porque a veces algunos creen que el problema es deficiencia de las políticas sociales -observó-. No, no es así; la verdad es que me acuerdo de Néstor Kirchner, que en 2003 decía: ni palos, ni planes. La solución era generar condiciones para generar mayor cantidad de puestos de trabajo. Ese es el objetivo que debe tener una política económica”.

En otro pasaje, Rossi reivindicó el rol de los intendentes y los gobernadores en esta crisis, pero sobre todo los primeros, que “son el primer lugar de la demanda social”. El legislador santafesino reivindicó además a las organizaciones sociales, “que le han hecho bien a la Argentina en diversos momentos de crisis”, remarcó.

El presidente del bloque K recordó que días pasados había sugerido que esta medida podía ser adoptada por el Gobierno a través de un decreto de necesidad y urgencia, cosa que el Ejecutivo no aceptó. “No me corresponde evaluar por qué el Gobierno no quiso hacer lo que no hizo; sí celebro que el oficialismo hoy nos esté acompañando, porque sino hubiéramos tenido que hacer malabares para tener los dos tercios y aprobar esta ley”.

Reivindicó también que “en un clima de tenue tensión social, por así decirlo, la Cámara de Diputados, un poder del Estado, decida sesionar para abordar los problemas de la economía diaria o cotidiana. Seguramente va a ser bienvenido; servirá como una válvula de escape para una cantidad de sectores sociales en la Argentina”.

FUENTE: PARLAMENTARIO