Medrán renueva su fórmula azabache

“Cambiemos”, es la nueva propuesta en la fórmula que presentaría Ezequiel Medrán en Central Norte para visitar a San Martín de Formosa, el domingo a las 16.

El técnico cuervo tendría pensado apostar por dos nuevos recursos y alcanzar su primer objetivo a corto plazo: sumar su primera victoria en el torneo Federal A.

En la nueva propuesta que pondría en práctica Medrán habrá variantes tácticas en once titular que igualó de local con Sarmiento de Chaco (0 a 0) el domingo pasado.

La primera modificación que planifica el DT azabache sería en el sector derecho del mediocampo, Franco Piergiacomi ocuparía el lugar de Enzo Gaggi, quien no tuvo un buen desempeño frente al equipo chaqueño.

Piergiacomi, pese a ser el último refuerzo que arribó al club de barrio norte, se habría ganado la confianza de Medrán y todo indica que tendrá su primera oportunidad de arrancar como titular.

El volante ofensivo, que se incorporó al plantel cuervo al finalizar la primera fecha, sumó sus primeros minutos oficiales el partido pasado frente a Sarmiento y mostró tener cualidades muy interesantes.

Piergiacomi le aportó velocidad y buen juego al ataque de Central Norte, pese a que llegó sin hacer pretemporada, está en buenas condiciones físicas, caso contrario no estaría en la consideración del técnico.

Como era previsible, la otra variante que propondría el estratega azabache será en ofensiva, Fabricio Reyes le habría ganado la pulseada a Ronaldo Martínez y por primera vez en el torneo entraría como titular.

Esta modificación sería exclusivamente táctica, las características de juego que tiene Reyes, buen juego aéreo y potencia para definir, lo posicionarían como el delantero ideal para un duelo muy complicado.

La Perla le podría sacar mucho provecho a las cortas dimensiones del campo de juego, una circunstancia que obliga a recurrir al juego aéreo.

El técnico de Central Norte, como es su costumbre, no confirmó el equipo que pondrá en cancha en Formosa, pero ayer en el ensayo de fútbol formal que realizó a puertas cerradas en el Martearena probó estas variantes.

Ezequiel Medrán terminará de definir el once titular en la práctica matutina de hoy y luego dará a conocer la lista de convocados que viajarán esta noche rumbo a Formosa.